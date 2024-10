Valentina Bandeira diz que ser filha de pai gay lhe deu educação libertária

Valentina Bandeira falou sobre sua educação e relação com seu pai, o bailarino e diretor Ricardo Bandeira.

O que aconteceu

A artista disse que a sexualidade de seu pai influenciou sua postura de liberdade. "Sou filha de pai gay, e ele me criou numa época que não tinha muitos pais gays assumidos de amiguinhos do colégio. Eu era a única. Ele me criou numa doutrina de libertação justamente para eu poder receber essa informação com mais leveza quando entendesse o cenário todo", declarou durante Festival Marie Claire.

A apresentadora afima que sempre lidou bem com o fato do pai ser gay. "Ele não me falou que era gay para uma criança de 3 anos, demorou para me falar com clareza, mas ele me educou para que essa informação chegasse bem quando chegasse até mim".

Valentina acrescentou que teve uma educação muito libertária devido a sexualidade do pai. "Tive uma educação muito libertária mesmo. Me perguntam se é traumatizante ter pai gay, mas é a coisa que mais me orgulho na minha educação. Me abriu ao mundo tal qual ele é: diverso e tolerante às diferenças."