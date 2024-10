Nicolas Prattes revela se usa brinquedos no sexo e diz que curte anal

Nicolas Prattes, 27, revelou detalhes de sua intimidade, como o fato de ser adepto de sexo anal.

O que aconteceu

Prattes fez algumas confissões durante participação no programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck. Na ocasião, ao ser questionado se já usou brinquedinhos para auxiliar na ereção do pênis, como anel peniano, ele disse que "não". "Surfo sem nada", respondeu o famoso.

Em outro momento, Tatá perguntou a Prattes se ele "gosta de pegar tubo", em referência ao sexo anal. Como resposta, o artista admitiu que é adepto. "Gosto de pegar tudo", falou.

O ator também destacou que diversas transas seguidas "desgasta a prancha". Já em referência ao comprimento de seu pênis, ele afirmou que sua "prancha é boa para remar".

No Lady Night, Nicolas Prattes ainda falou sobre o noivado com Sabrina Sato, 43. Ele confirmou que pretende casar com a apresentadora, que recentemente anunciou estar grávida do primeiro filho do casal. Os dois assumiram relacionamento durante o Carnaval de 2024.