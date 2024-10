Corpo de Liam Payne pode ficar na Argentina por até 15 dias para perícia

O corpo de Liam Payne pode permanecer na Argentina por dez ou quinze dias antes de ser levado ao Reino Unido.

O que aconteceu

Investigação policial aguarda os resultados finais da perícia toxicológica, segundo o jornal El Clarín. Investigação também vai determinar eventual intervenção de terceiras pessoas na morte do música, incluindo a possível responsabilização de quem lhe proporcionou drogas.

O pai do cantor está em Buenos Aires, na capital da Argentina, onde o Liam caiu do terceiro andar do Hotel CasaSur, em Palermo. Ele viajou ao país sul-americano para reconhecer o corpo do filho e ajudar nos trâmites burocráticos de translado.

Polícia também já coletou depoimentos de pessoas que estiveram com o cantor antes de ele morrer. De acordo com o Clarín, foram ouvidos funcionários do hotel e duas prostitutas contratadas por um site.





Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".