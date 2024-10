Zé Love avança e grita na cara de Yuri em treta generalizada: 'Seu merda'

Durante a treta generalizada que aconteceu na sede de A Fazenda 16 (Record) após a quarta roça, Zé Love avançou e gritou na cara de Yuri.

O que aconteceu

Zé Love se exaltou após Sacha reclamar de Gui e Zaac estarem quase se agredindo ."Aqui não é UFC, é Fazenda."

O jogador, então, gritou com ele e com Yuri, que estava mais perto.

Love se aproximou do rosto de Yuri e gritou em sua cara. "Seu merda. Seu bosta."

Zaac também pediu que Love se afastasse. "Deixa esse lixo aí."

Gilsão e Vanessa separaram eles, mas Zaac voltou se exaltar após Yuri provocá-los. "Não é tu que não é o santinho e não bota dedo na cara?".

A treta só cessou após o grupo de Zé Love ir para a área externa.

