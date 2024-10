Fim de semana: após incêndio, exposição do Castelo Rá-Tim-Bum volta a SP

NÃO PERCA

Klift, Kloft, Still! A porta se abriu!

Depois do incêndio que atrasou sua abertura, a exposição comemorativa aos 30 anos do seriado Castelo Rá-Tim-Bum começa a funcionar hoje, no Solar Fabio Prado. Considerada a maior mostra realizada no Brasil, ocupa uma área superior a 600m², com 18 ambientes e mais de 200 fotos do acervo inédito do seriado de TV que marcou gerações. A exposição, apresentada em 2014 no MIS e em 2017 no Memorial da América Latina, volta revitalizada.

Imagem: Divulgação

Além dos icônicos cenários, há espaços que apresentam a história dos roteiristas e cinegrafistas, a criação musical da série e figurinos e, ainda, um local com bonecos originais feitos pelo artista plástico Jésus Sêda. Uma das surpresas é o Hall do Dr. Victor, homenagem ao ator Sérgio Mamberti, com exposição do figurino original, imagens e textos inéditos.

Imagem: Divulgação

Outra novidade é o uso da tecnologia na exposição no livro mágico, com os poemas de todos os episódios da série. Basta escanear o QR Code para acessar o audioguia e acompanhar a visita com a voz da personagem Penélope.

Ingressos a partir de R$ 20. De terça a sexta, das 12h às 20h (permanência até 21h), e sábado, domingo e feriado, das 10h às 20h (permanência até 22h).

Vai lá

Solar Fabio Prado - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano. Saiba mais

*******

*******

ESPECIAL

6 lugares para ver São Paulo do alto

O mirante do SESC dá vista para a Avenida Paulista Imagem: Divulgação

Conhecer São Paulo a partir do alto de prédios e mirantes estrategicamente instalados em pontos-chave é uma das alternativas para quem quer apreciar a capital sob novos ângulos. No centro, nos bairros e até em parques, é possível contemplar o esqueleto urbano em diferentes horários e distinguir as diferentes cidades dentro da mesma cidade.

Nossa selecionou pontos estratégicos para ter essa experiência, alguns deles pagos, outros gratuitos. Outras opções são bares e restaurantes, que também oferecem vistas privilegiadas de seus rooftops ou salões envidraçados, como: Terrazza Rooftop (20º andar), The View (30º andar), Lassù (28º andar), Seen (23º andar), Tetto Rooftop Lounge (25º andar) e Trio (19º andar).

Para inspirar você a desbravar São Paulo, Nossa apresenta eventos que prometem agitar diferentes públicos. Confira tudo na sequência e se programe!

Mirante em prédio icônico

Imagem: Reprodução/Instagram

O Farol Santander é um dos lugares mais indicados para ver São Paulo de cima. Aberto de terça a domingo, das 9h às 20h, seu mirante fica no 26º dos 35 andares do prédio. Indicações nos vidros ajudam a identificar outras construções icônicas ao redor. Ingressos a partir de R$ 20, dando acesso também às exposições.

Rua João Brícola, 24, Centro. Mais informações

Na movimentada Paulista

Imagem: Divulgação

Das pontas da passarela com guarda-corpo de vidro, instalada no 17º (e último) andar, é possível descortinar a avenida mais famosa da capital. O acesso é gratuito, mas deve ser agendado previamente por meio do aplicativo Credencial Sesc SP. Abre sempre às 10h. Fecha às 21h de terça a sexta; às 19h, aos sábados; e às 18h, aos domingos.

Avenida Paulista, 119, Bela Vista. Mais informações

Visitando a prefeitura

Imagem: Divulgação

O Palácio do Anhangabaú, sede do governo municipal, no Edifício Matarazzo, possui um jardim na cobertura (14º andar), com uma vista perfeita do centro da cidade. O acesso é gratuito, mas é obrigatório acompanhar a visita guiada em vários andares. Sempre nos fins de semana e feriados, às 14h30 e 16h30, e também às 10h30 nos domingos.

Viaduto do Chá, 15, Centro. Mais informações

Com vista do Ibirapuera

Imagem: Divulgação

Depois de um tempinho fechado para reforma, o terraço no 8º andar do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo está aberto para a visitação gratuita. A vista privilegiada do Parque do Ibirapuera e de bairros da região pode ser conferida de terça a domingo, sempre das 10 às 21 horas. Não é necessário agendamento.

Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana. Mais informações

São Paulo romântica

Imagem: Divulgação

Entre os famosos pontos para conferir uma bela vista de São Paulo, a partir do centro, está o deck do Terraço Itália. Não é preciso consumir no bar e no restaurante que funcionam, nos 41º e 42º andares, mas curtir o visual lá de cima tem preço: R$ 50 para adultos e R$ 25 (de 12 a 17 anos). A reserva para visitação externa deve ser feita via site.

Av. Ipiranga, 344, Centro. Mais informações

Visão quase completa

Imagem: Pétala Lopes/Folhapress

Quem prefere natureza e uma visão diferente, sem pagar nada, pode visitar o Pico do Jaraguá, a 1.135 metros. Chega-se de carro até bem perto e, para alcançar o topo, há uma escadaria com 240 degraus que leva a dois mirantes. É importante que o céu esteja aberto para poder enxergar a cidade. Aberto de terça a domingo, das 8h às 16h.

R. Antonio Cardoso Nogueira, 539 (Km 18 da Via Anhanguera). Mais informações

COM CRIANÇAS

Diversão de antigamente

Imagem: Divulgação

Crianças e papais vão se divertir na exposição gratuita Baú Encantado, no Cantareira Norte Shopping, que traz brinquedos clássicos das décadas de 80 e 90, inclusive itens raros e colecionáveis. Nos fins de semana, das 14h às 20h, há atividades interativas, com videogame Atari e jogos de tabuleiro.

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba. Mais informações

Viagem musical

Imagem: Divulgação

Dirigido por Fábio Assunção, o espetáculo "Fantasy" traz para o palco do Teatro Procópio Ferreira quase 20 personagens e muitos efeitos especiais. A saga envolve príncipes e princesas tentando salvar o mundo da magia de vilões poderosos. As sessões da acontecem amanhã e domingo, às 15h, e os ingressos começam em R$ 50.

Teatro Procópio Ferreira - Rua Augusta, 2823. Mais informações

AO AR LIVRE

Pagode gigante

Imagem: Van Campos/AgNews

Amanhã à tarde, no Ibirapuera, pela primeira vez em São Paulo, Léo Santana traz seu projeto PaGGodin. São 4 horas de show, em formato mais intimista e músicas mais lentas. Péricles, MC Daniel e o grupo Menos É Mais são convidados que já confirmaram presença. Os portões abrem às 15h e os ingressos custam a partir de R$ 126 (mais taxas).

Mais informações

Chope alemão

Imagem: Divulgação

Este é o último fim de semana para curtir a São Paulo Oktoberfest. São mais de 30 mil m2 no Parque Villa-Lobos, em quatro setores de arenas, três palcos, chope gelado e pratos típicos alemães. Hoje tem show de Doce Encontro; amanhã, de Roupa Nova e Jorge Vercillo; e domingo, Monobloco e Thiaguinho. Ingressos a partir de R$ 32,50.

Mais informações

CINEMA

Super/Man: a História de Christopher Reeve

Imagem: Warner Bros. Pictures/Divulgação

O ator americano, quatro vezes interpretando Clark Kent nos cinemas, teve sua vida transformada após uma queda em prova de hipismo, em 1995. A fratura nas vértebras lesionou a medula cervical, deixando-o paralisado do pescoço para baixo. Ele se tornou ativista na busca por tratamentos de lesões similares e dos direitos das pessoas com deficiência.

Ingressos

Robô Selvagem

Imagem: Divulgação/ DreamWorks

Ação, animação e aventura se misturam no enredo que apresenta a jornada do Roz, a unidade Rozzum 7134, a última inteligente e funcional. O robô naufraga em uma ilha desabitada e tem de aprender a se adaptar ao ambiente hostil. Aos poucos, vai construindo relacionamentos com os animais nativos, e acaba até adotando um filhotinho de ganso órfão.

Ingressos

