A Fazenda: Sede tem treta generalizada e peões separam Zaac e Gui

A volta de Sacha e Vanessa para a sede na quarta roça de A Fazenda 16 (Record) causou uma treta generalizada, que precisou ser apartada pelos peões.

O que aconteceu

A treta começou com Zaac e Sacha trocando xingamentos. O cantor voltou a acusar o peão de não ter caráter e os dois se insultaram.

Sacha atacou Zaac. "O cão de guarda tá latindo bastante, Zé, parabéns. Tá treinando direitinho teus cães de guarda."

Love o retrucou. "Não vou dar palco pra você não."

Zaac xingou o rival. "Você é um otário. Seu arrombado."

A treta escalonou com Gui entrando logo depois. "O que é que você tá apontando o dedo pra mim?".

Os dois se aproximaram e Zé Love afastou Zaac de Gui. "Zaac, é o que eles querem, irmão! Não tô te entendendo, cara!"

Gui provocou o peão. "Se controla, desequilibrado. Não vou sair na porrada com você."

Zaac rebateu. "Então não fala que é homem. Você é moleque."

Zé Love também se exaltou na treta e chegou a ficar muito próximo do rosto de Yuri.

Treta entre Zaac e Gui pega fogo na sede!



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I! pic.twitter.com/pPeFGbJ5V8 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 18, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 4178 votos 1,03% Albert Bressan 0,96% Babi Muniz 4,93% Camila Moura 0,17% Fernanda Campos 0,14% Fernando Presto 1,03% Flor Fernandez Flora Cruz 0,22% Gui Vieira 0,10% Gilsão 0,10% Gizelly Bicalho 1,84% Juninho Bill 1,01% Júlia Simoura 0,05% Luana Targino 23,26% Sacha Bali 20,56% Sidney Sampaio 1,01% Vanessa Carvalho 1,12% Yuri Bonotto 5,15% Zaac 37,34% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4178 votos

