Sacha é o primeiro peão salvo da quarta roça de A Fazenda 16

Sacha foi o primeiro peão salvo na terceira roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "A palavra é uma ferramenta poderosa, não tem manual para isso. É exagerar, errar nas escolhas e até perder por não falar. É assim na vida e no jogo."

Vanessa: "Você é econômica nas palavras, tentou ficar segura no jogo e cair na roça é a prova disso. Demorou e agora chegou a sua hora", pontuou.

Sacha: "De novo? Meu discurso com você é repetitivo e em um reality isso é um perigo. A estagnação é perigosa, pode cair no esquecimento", contou.

Suelen: "Você tem uma personalidade gigante, linda, língua de chicote, é sua arma e defesa. A dúvida que fica é se o público conseguiu encontrar você por traz do deboche", questionou.

Galisteu finalizou. "Quem vai sonhar mais uma semana é você, Sacha, que vai voltar feliz e falando muito. Você é o capitão do seu próprio barco."

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso