Após despejo, Mário Gomes mostra 'puxadinho' onde dorme com a mulher

Mario Gomes, 71, mostrou onde ele e a família estão morando após despejo.

O que aconteceu

O ator e a esposa estão dormindo no terraço do imóvel, localizado num bairro vizinho, cerca de 3km de distância de sua antiga residência. "Minha nova residência, onde eu e minha mulher dormimos. Meio bagunçado, não é fácil, mas está tudo bem. É a vida, fazer o quê?", disse ele.

Há um mês, o ator e a família foram despejados da mansão onde morou por 22 anos, na Joatinga, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele mostrou o "puxadinho" onde está vivendo com a mulher, a arquiteta Raquel Palma, na casa das filhas.

Na casa, também vivem as duas filhas do primeiro casamento com Marcia Mendes, sua ex-sócia na fábrica que culminou com o leilão da mansão. O imóvel foi avaliado em R$ 20 milhões.