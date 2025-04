João Gabriel diz que 'se exaltou' em brigas com Aline: 'Me sinto mal'

Eliminado do BBB 25 (Globo), João Gabriel avaliou sua eliminação hoje no Mais Você, em conversa com Ana Maria Braga.

O que aconteceu

João Gabriel disse que se espantou com a eliminação e acredita que sua eliminação tenha ver com "coisas que falou" dentro da casa. "Ontem saí meio frustrado. Hoje tô mais calmo, porque não adianta, não posso fazer nada. Só torcer por ele [João Pedro]", disse. "Nossa sintonia e energia é surreal (...) No jogo a gente pensou diferente, mas na vida real é o mesmo".

Ele afirmou que ainda está assimilando sua eliminação. "Eu não entendi nada [do berimbau]. Fui entender na conversa com o Gil e a Ceci", disse.

Ele ainda afirmou que "é mais fácil fugir de um boi" do que estar confinado no BBB, e disse que não gostou de ter "exaltado os ânimos" em uma discussão com Aline. "Ela fala afrontando. Eu me sinto mal de discutir com as pessoas (...) Mas o jogo pediu", disse.

Na dinâmica do "pódio do desamor", João Gabriel ainda elegeu Diego Hypolitos como seu principal rival atualmente no jogo, seguido de Guilherme e Vitória Strada. "Acho Diego um cara planta ali dentro. Eu entrei pro BBB pra jogar, e Diego corre dos embates".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas