Ferramenta de IA busca preservar cerejeiras floridas no Japão

As cerejeiras floridas do Japão, símbolo de renovação e efemeridade, estão envelhecendo, mas um novo aplicativo que usa inteligência artificial pode ajudar a preservá-las.

A floração das cerejeiras, ou "sakura" em japonês, é muito aguardada tanto por japoneses quanto por turistas, mas está ameaçada pela idade avançada de muitas dessas árvores, que têm entre 70 e 80 anos.

Diante do risco de extinção e do aumento dos custos de manutenção, as autoridades locais estão recorrendo aos "médicos de árvores".

Para ajudar a coletar mais dados sobre as cerejeiras, a empresa japonesa de bebidas Kirin desenvolveu uma nova ferramenta chamada "Sakura AI Camera".

Este aplicativo permite que os usuários avaliem a condição e a idade das cerejeiras usando fotos tiradas com seus celulares e uma escala de cinco níveis que vai de "muito saudável" a "preocupante".

A inteligência artificial, treinada em 5.000 imagens e auxiliada por esses "especialistas médicos", analisa as árvores para fazer sua avaliação. Fotos das árvores, sua condição e sua localização são então compiladas no site do Sakura AI Camera.

Desde seu lançamento no mês passado, cerca de 20.000 novas fotos foram registradas, e os dados estão disponíveis online gratuitamente para as autoridades locais.

"Ouvimos dizer que a preservação das cerejeiras exigia recursos humanos e financeiros, e que era difícil coletar informações. Acho que podemos ajudar nisso", explica Risa Shioda, do departamento de marketing da Kirin.

- Mudança climática -

Segundo o distrito de Meguro, em Tóquio (sudoeste), famoso por um bairro decorado por cerejeiras, plantar uma nova árvore custa o equivalente a 6.210 euros (40 mil reais).

Hiroyuki Wada, da associação dos "médicos de árvores", que ajudou a supervisionar o desenvolvimento da ferramenta, diz que é "maravilhoso poder identificar a localização e a condição das cerejeiras".

Para ele, o ideal seria que os especialistas usassem esses dados para analisar os motivos da fragilidade das cerejeiras.

Wada, que frequentemente inspeciona cerejeiras em Tóquio, notou recentemente um aumento no número de árvores que requerem cuidados especiais. "Estou muito preocupado. As mudanças ambientais geralmente são graduais, mas agora estão visíveis", diz.

"Tem o impacto do calor e, claro, a falta de chuvas, sem falar na idade das árvores, o que naturalmente torna a situação mais grave", destaca.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) informou em janeiro que 2024 foi o ano mais quente do arquipélago desde o início dos registros.

Desde o ano passado, a Kirin começou a doar parte de seus lucros para a preservação das cerejeiras.

O álcool, especialmente a cerveja, é uma das bebidas favoritas durante o "hanami", festas e piqueniques realizados sob as árvores durante a temporada de "sakura", explica Shioda.

As flores de cerejeira simbolizam a fragilidade da vida na cultura japonesa, pois em plena floração duram apenas cerca de uma semana antes das pétalas caírem.

