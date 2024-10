'Whiplash': No auge da carreira, aespa lançará seu quinto miniálbum

No topo dos charts sul-coreanos e com um fandom que cresce a cada dia, aespa já pode ser considerado um dos maiores grupos de K-pop do momento. E os fãs podem ficar felizes, porque seu quinto mini álbum, intitulado "Whiplash", está chegando aí.

A origem

O grupo debutou em novembro de 2020 pela SM com o single "Black Mamba". Na época, o conceito "ae", que é uma combinação entre "avatar e experiência", gerou uma certa desconfiança no público de forma geral. Elas teriam avatares delas mesmas? Estaríamos diante de um grupo com integrantes feitas por AI? Muitas questões surgiram, mas nada que impedisse o sucesso do grupo, que quebrou recordes de visualizações logo no debut.

Foi em 2021, no entanto, que o grupo se estabeleceu na indústria, com dois grandes hits: "Next Level" e "Savage". As duas canções viraram sucesso entre idols, fãs e público geral, viralizando em desafios de dança e furando a bolha do K-pop.

Formado por Karina, Giselle, Winter e Ningning, o grupo conseguiu estabelecer, em menos de quatro anos, uma identidade visual forte, músicas "estilo aespa" e já se tornou referência dentro da própria indústria.

O som

Uma das peculiaridades do aespa é seu som, com produções que misturam hyper-pop, R&B e trap. A influência de "Savage" na indústria em tão pouco tempo chamou atenção, com diversos grupos emulando a fórmula do grupo, com estruturas musicais similares, mas que não tiveram o mesmo êxito no mercado.

Supernova, o hit de 2024

Embora "Armaggedon" tenha sido o principal single do último disco do grupo, foi "Susususupernova" que virou o maior sucesso da carreira delas, batendo recordes no MelOn Daily Chart. A música atingiu estrondosos 317 PAKs (Perfect All-Kill); isso é, ficou 317 horas em primeiro lugar em todos os charts musicais sul-coreanos. É sem dúvidas a maior concorrente ao daesang de SOTY (song of the year; música do ano) nas premiações musicais no fim do ano.

'Whiplash': a nova era vem aí

Depois de fazer tanto sucesso com o último comeback, as expectativas para o próximo, já confirmado para o dia 21 de outubro, são enormes. O grupo retornará com seu quinto miniálbum, intitulado "Whiplash".

Seguindo a linha musas do cyberpunk, as referências alienígenas e futuristas do grupo seguem presentes e ainda mais elaboradas e bem produzidas. O conceito aespa, claramente estabelecido, faz com que a identidade visual delas seja referência e cada vez mais pessoal.

Enquanto o disco não chega, os solos que as integrantes apresentam na turnê nova foram oficialmente lançados. Karina deu sua canetada em "Up", produzida por Slow Rabbit; Giselle fez a excelente "Dopamine", Ningning mostrou a versatilidade da sua voz em "Bored!" e Winter surpreendeu com um bate cabelo sofisticado em "Spark".