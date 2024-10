César Lattes: quem foi o brasileiro indicado sete vezes ao Nobel?

A plataforma Lattes é conhecida de todo pesquisador. O "LinkedIn' acadêmico" leva o nome de um pesquisador brasileiro, César Lattes. O físico foi indicado sete vezes ao Prêmio Nobel e, apesar de ver o líder de seu grupo de pesquisa levando o prêmio, ele nunca foi escolhido.

Quem foi César Lattes

Cesare Mansueto Giulio Lattes nasceu em 11 de julho de 1924 em Curitiba. Ele cursou física e matemática na Universidade de São Paulo, e foi orientado por Gleb Wataghin em uma pós-graduação na área de partículas.

Lattes fez descobertas inéditas com uma pesquisa sobre subpartículas. Em 1946, César passou a integrar a equipe H. H. Wills Laboratory, liderado por Cecil Frank Powell, na Universidade de Bristol, na Inglaterra.

Viajou para a Bolívia para testar sua teoria. César Lattes subiu até Chacaltaya, um pico com mais de cinco mil metros, para entender como prótons se mantinham unidos com o núcleo dos átomos. Ele queria fotografar a trajetória das partículas vindas de raios cósmicos por meio de chapas fotográficas.

Descoberta de nova partícula atômica. Durante o experimento, Lattes ordenou que fosse colocado mais boro nas placas de emulsão nuclear. Assim, foi descoberto o méson pi — partícula subatômica responsável por manter o núcleo dos átomos coeso.

Sete indicações ao Prêmio Nobel de Física. César Lattes foi indicado sete vezes ao prêmio entre 1949 e 1954, mas nunca foi escolhido. Em 1950, Cecil Frank Powell, líder do gripo de pesquisa, levou o mérito pela descoberta do estudo de processos nucleares em relação a mésons.

Sabe por que eu não ganhei o prêmio Nobel? Em Chacaltaya, quando descobrimos o méson-pi, se publicou: Lattes, Occhialini (Giuseppe Occhialini) e Powell (Cecil Powell). E o Powell, malandro, pegou o prêmio Nobel pra ele. Occhialini e eu entramos pelo cano. Ele era mais conhecido.

César Lattes, em entrevista em 2001

Ele também negava que sua nacionalidade tivesse influenciado a não ganhar o prêmio. "Apesar de a comissão julgadora ser formada por ingleses, acredito que não foi minha nacionalidade que pesou na decisão do vencedor. Tanto na descoberta do méson pi, em 1946, como na sua criação artificial, em 1948, tive colaboração do Giuseppe Occhialini. Quem deveria ter ganho era ele. E, em 1950, quem levou o prêmio foi o Cecil Powell, que também participou do trabalho. Mas deixa isso para lá. Esses prêmios grandiosos não ajudam a ciência", falou em 2005.

Nome de plataforma. Mesmo sem o Nobel, Lattes foi premiado com o título de doutor honoris causa pela USP. O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) batizou a plataforma que contém cadastros acadêmicos de cientistas, pesquisadores e professores com o seu nome.

Lattes morreu em 8 de março de 2005, em Campinas. Ele teve uma parada cardíaca em decorrência de um câncer na bexiga e edema pulmonar.