Por que 'todas as cores' do arco-íris não inclui preto, marrom e cinza?

Você já deve ter ouvido falar que o arco-íris possui todas as cores, certo? Ou melhor, que a cor branca do Sol possui todas as cores e, ao se dividir, produz o arco-íris que, logo, também possui todas as cores.

Mas não é bem assim. Se formos pensar, tem algumas cores que não vemos no arco-íris, como cinza, preto e o marrom.

Como assim?

A luz do Sol, de fato, é branca. E, basicamente, quando ela entra em contato com cristais de gelo ou gotículas de água presentes na atmosfera, ela se decompõe e se divide em várias outras cores, formando o arco-íris ou mesmo o halo solar.

No entanto, essa divisão das cores se dá segundo o espectro visível da luz, que varia de acordo com o comprimento de onda eletromagnética e passa a percepção mais nítida de apenas sete cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil [azul escuro] e violeta.

O que define a cor é o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento, que vai variando, mais ela [cor] vai tendendo para o vermelho do espectro. Quando diminui vai para o azulado/violeta do espectro. Então no caso do arco-íris, há milhões de cores variando entre esses espectros.

Ou seja, a cor segue uma regra de comprimento de onda que define como as cores irão se dispor no arco-íris. Por isso a ordem exata começando pelo vermelho e terminando no violeta.

No arco-íris, o laranja e o verde, por exemplo, aparecem porque fazem parte do espectro visível decorrente da divisão da luz solar, assim como podem surgir como uma "mistura" exatamente nos pontos de encontro entre as cores vermelha, amarela e azul.

É por isso que não há o marrom no arco-íris, pois essa cor existe da mistura entre cores que não estão próximas na ordem de cores do fenômeno óptico e também não faz parte do espectro visível presente na divisão da luz branca do Sol.

O olho humano, de fato, só percebe o marrom pela mistura de diversos pigmentos. Há como formar a cor usando vermelho e verde, assim como o amarelo e o roxo.

E o preto e o cinza?

No caso do preto e do cinza, a explicação é um pouco diferente.

O preto é mais simples de explicar, pois é a ausência de todas as cores. Logo, se o arco-íris representa todas as cores, a ausência delas não pode estar lá.

Mas no caso do cinza, o ponto é que essa não é exatamente uma cor, mas sim uma percepção que o olho humano dá para uma mistura entre o branco e o preto.

Quando um corpo está só absorvendo a luz e não reflete, então será percebido pelo ser humano como preta. O branco é a união de todas as cores. Mas o cinza é uma transição, então não é exatamente uma cor, é uma percepção.

Portanto, assim como o marrom, o cinza também não aparece no espectro eletromagnético.

Fonte: Emanuel Ricardo, professor de física pela Universidade Estadual do Maranhão

*Com reportagem de dezembro de 2022