Cleo Pires, Hortência e ex-BBBs: famosos curtem Tomorrowland 2024

Cleo Pires e outros famosos estiveram em Itu (SP) para prestigiar os shows do Tomorrowland 2024.

O que aconteceu

Cleo Pires marca presença no festival neste domingo (13). Ela foi convidada para o espaço The Mother Tree, que pertence ao DCSet Group — uma das empresas organizadoras do evento.

No sábado (12), festival contou com outros famosos no camarote N1. Hortência, Julio Rocha e as ex-BBBs Larissa Santos e Flay curtiram as apresentações no espaço. Hoje, camarote conta com a presença de Guilherme Napolitano.

As ex-BBBs Flay e Larissa no Tomorrowland Brasil Imagem: Fred Pontes/Divulgação

Filho de Patricia Poeta se apresentou no Tomorrowland 2024. Ele, que também tocou no festival em 2023, apresentou-se em uma das tendas e foi acompanhando pelo pai, Amaury Soares — ex-marido de Patricia e diretor da Globo.

Felipe Poeta, filho de Patrícia Poeta, se apresentou no Tomorrowland Brasil 2024 Imagem: Fred Pontes/Divulgação

Festival termina neste domingo no interior paulista. Alok foi uma das principais atrações do festival realizado no Brasil pela quarta vez.