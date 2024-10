Show do Bruno Mars tem briga na arquibancada: 'Cadê a segurança?'

Uma briga generalizada tomou conta das arquibancadas do show do Bruno Mars, em São Paulo. Vídeos que mostram a discussão circulam nas redes sociais desde ontem à noite.

O pau quebrando no show do Bruno Mars por causa de lugar na arquibancada. pic.twitter.com/CBNNYWhMxN -- felipe (@stateoffelipe) October 13, 2024

O que aconteceu

A briga teria começado após uma pessoa atrapalhar a visão da plateia. Segundo um relato no X, uma pessoa chegou próximo do horário do show e decidiu ficar na escada, ao invés de ocupar um dos assentos vagos. A posição do fã irritou o restante da plateia, já que atrapalhava a visão e a passagem dos demais. Um homem teria jogado água no fã atrasado, que se revoltou e foi tirar satisfação, iniciando uma briga física. O show ainda não tinha começado, segundo os usuários do X.

Explicando a briga na arquibancada do Bruno Mars.

Pararam na frente do corredor, atrapalhando a visão do pessoal sentado, o cara jogou água em quem tava atrapalhando, o que tava atrapalhando subiu e socou o que jogou água.

Bruninho entregando entretenimento no palco e fora dele. pic.twitter.com/Fgaut11mA0 -- .. ericansada ??? (@erica_duarrte) October 12, 2024

Houve mais de um caso de pessoas sentando na escada da arquibancada e irritando a plateia. Em outro vídeo publicado nas redes sociais, uma mulher discute com um homem parado na escada. Ela é apoiada pelos demais espectadores, que gritam: "Vai, moça!". Ele está acompanhado de uma outra mulher, que está sentada na escada. Uma terceira mulher, que está em um dos assentos da arquibancada, inicia uma conversa com ela enquanto o homem discute. Ao fundo, é possível ouvir que os demais espectadores do show apoiam a saída do casal: "Tá errado", "Cadê a segurança?" e "Fora" são alguns dos gritos da plateia. Os dois acabam deixando o local.

gente continuação da briga no show do bruno mars, o puro suco do barraco essa arquibancada pic.twitter.com/zdMGdYwRMI -- tanan (@gitanann) October 12, 2024

Policiais foram até o local. Em outro vídeo, os fãs gravaram a presença dos policiais na escada. Ao fundo, a plateia grita: "Chega cedo!", em crítica aos fãs que chegaram em cima do horário do show e decidiram sentar nas escadas.

Em contato com Splash, a Live Nation, produtora do evento, disse não ter informações sobre o ocorrido. A reportagem será atualizada se houver atualizações.

PANCADARIA SHOW DO BRUNO MARS ARQUIBANCADA PORTÃO 4 COM DIREITO A VÍDEO SEGUE pic.twitter.com/rGwarxuXVc -- lari a leitora (@_Lariscc) October 12, 2024

Bruno Mars fará mais uma apresentação em São Paulo neste domingo (13). Depois, ele segue para Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Os shows no Brasil vão até o dia 5 de novembro.