José de Abreu anuncia volta às novelas da Globo: 'Sucesso incrível'

José de Abreu, 78, anunciou neste sábado (12) que vai se unir ao elenco de "Volta por Cima", atual trama das 7 da Globo.

O que aconteceu

O ator assinou contrato para atuar no folhetim de Cláudia Souto. "Acabo de assinar um contrato por obra certa com a Globo. 'Volta por Cima' é um sucesso incrível. Muito feliz em entrar nessa festa", comemorou ele, em post no X (antigo Twitter).

Abreu deu detalhes do novo papel, um ex-bicheiro. "Meu personagem se chama Rodolfo Barros, bicheiro aposentado que só se dedica ao samba, criação de cavalos e mulheres bonitas."

Ele festejou também a parceria com Enrique Diaz, 57, intérprete de Gerson, que será seu filho na história. "Ser pai de Kike Diaz é um privilégio imenso! Mais um motivo para minha felicidade", escreveu, ao reproduzir o post no Instagram.

O ator se gaba de seguir emendando trabalhos na Globo mesmo após o fim de seu contrato de exclusividade. "É meu quarto trabalho em quatro anos, depois da interrupção do contrato longo que durou 21 anos. Estou lá desde 1981. Mesmo sem contrato, mantenho a média de uma novela por ano."