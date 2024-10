No Tomorrowland Brasil, DJ Curol quer tocar set 100% nacional: 'Alto nível'

A produção de música eletrônica para dançar (EDM) se tornou algo tão popular por aqui que a DJ mineira Curol pretende apresentar no Tomorrowland Brasil um set formado 100% por artistas nacionais! O festival acontece de sexta (11) a domingo (13), em Itu, interior de SP.

O que ela disse

Para a DJ Curol, brasileiro é capaz de transformar tudo no que há de melhor na música. "Somos um país de pessoas que amam festa, está na nossa essência, e com o Tomorrowland Brasil entregamos sempre o que temos de melhor: excelência em se celebrar!", explica a DJ.

Ela se apresenta no Tomorrowland Brasil no domingo (13), às 14h30, no palco CORE, e quer tocar apenas produções nacionais. "Há a possibilidade de uma apresentação 100% com músicas brasileiras, mas ainda estou estudando, analisando as possibilidades... o que é certo é que estou pensando neste show já tem um tempo e não medirei esforços pra entregar uma experiência de alto nível pro público!"

Então uma coisa garantida é que teremos muitas vozes de cantores nacionais e muitos instrumentos afro-brasileiros nas músicas! DJ Curol

Curol é uma DJ e produtora mineira de música eletrônica que se destaca na cena afro house. "Eu sou da música desde os meus 13 anos, tocava violão e guitarra frequentemente e minha maior incentivadora foi minha avó. Nessa mesma idade, meu falecido tio colocou na TV da sala a apresentação do Fatboy Slim em Brighton, em 2002, e todos nós assistimos! Nesse dia me apaixonei pela música eletrônica", relembra.

A DJ foi a primeira brasileira a lançar um álbum pela gravadora britânica All Day I Dream, já se apresentou em festivais importantes, como Rock in Rio, Lollapalooza e Universo Paralello, e ganhou o prêmio de melhor DJ no WME Awards (Women's Music Event Awards), em 2021. "Minha música reflete quem eu sou e de onde venho. Cada batida e cada som que você ouve vêm das minhas experiências e da minha cultura."

A DJ mineira Curol, atração do palco CORE do Tomorrowland Brasil na tarde de domingo (13) Imagem: Juliana Figueroa/Divulgação

Uso minha arte para destacar e celebrar a mulher negra, trazendo nossa história e força para o centro das atenções. É assim que me expresso e compartilho minhas raízes com o mundo. DJ Curol

Curol tem grandes expectativas para o público e a atmosfera do Tomorrowland Brasil. "Sempre interajo com meu público através do olhar, gestos e conexão que tenho com a pista durante o show. Isso é algo que acontece naturalmente e eles me retornam com a energia e fôlego de uma pista animada e pronta pra dançar! Essa conexão é fundamental e me dá ainda mais gás pra fazer um show especial pra eles!"

A DJ e produtora ainda compartilhou com Toca o segredo para se manter sempre atual. "Para me manter inspirada e continuar inovando, eu sempre experimento combinar diferentes estilos dentro da minha própria identidade sonora."

Gosto de misturar ideias novas que surpreendam o meu público, da mesma forma que faço nas pistas de dança. Não me limito apenas à afro house e também não me dou por satisfeita até que a minha música realmente chegue às pessoas que desejo. DJ Curol

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: sexta (11), sábado (12) e domingo (13), das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: Para comprar ingressos, acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo. Para quem quer viver uma experiência incrível do Tomorrowland Brasil, os pacotes de DreamVille também podem ser adquiridos pelo mesmo link.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.