Raiva, frustração, dor: como Kaitlyn Dever criou Abby para The Last Of Us 2

Kaitlyn Dever, 28, é a grande novidade da segunda temporada de "The Last Of Us" (Max). Na trama escrita por Neil Druckmann e Craig Mazin, a atriz encarou o desafio de interpretar a personagem Abby e focou a preparação em entender as vulnerabilidades e as dores da antagonista do famoso jogo de videogame. A intenção era levar aos fãs da saga que a jovem não é 100% vilã, e sim uma vítima de um mundo pós-apocalíptico cheio de ódio.

Acho que seria especialmente fácil fazer da forma que ela é introduzida no jogo: mostrar ela como essa pessoa cruel, essa vilã. O maior desafio foi meio que mergulhar um pouco mais fundo em como ela está se sentindo. Acho que se fôssemos questionar se a Abby é uma pessoa má, uma vilã, não acho que teríamos uma resposta definitiva. Ela e a luta dela são muito maiores do que isso. E isso foi realmente um desafio. Equilibrar esses níveis foi definitivamente desafiador.

Kaitlyn Dever, em entrevista exclusiva para Splash

"Quis ir um pouco mais fundo na Abby"

No enredo do game, Abby é tomada por sede de vingança após Joel (Pedro Pascal) matar seu pai, Dr. Jerry Anderson, no resgate de Ellie (Bella Ramsey) do hospital dos vagalumes. Para Dever, a criação da personagem teve como grande missão expor que seus atos eram causados por dores e frustrações.

"Ela é uma personagem muito complexa. [Quando aceite o convite], eu só queria conhecer a história e falei com o Craig (Mazin) para meio que estabelecer a jornada emocional dela no primeiro episódio. Assim, todos poderiam ver um pouco mais da vulnerabilidade dela, acho que até um pouco mais do que vemos no jogo."

Kaitlyn Dever dá vida para Abby em The Last Of Us 2 Imagem: Divulgação/Max

Abby é um verdadeiro exemplo de soldado no game e tem respeito dos companheiros militares pelo físico definido e a postura em combate. Já na segunda temporada da série da Max, Abby dura e forte do jogo dá lugar, segundo a atriz, a uma personagem que também tem bondade no coração.

Para mim, foi muito importante que todos vejam seu lado mais bruto e eu realmente quis ir um pouco mais fundo nisso, o porquê ela está tão cheia de raiva, frustração e ressentimento. Então, sim, apenas querendo entendê-la, o luto e a perda que ela está vivendo de uma forma honesta. Essa é só a minha preparação para a jornada que eu tive que percorrer.

"Pedro Pascal é brilhante"

Kaitlyn Dever diz que guardará com carinho a parceria com Pedro Pascal nas gravações da segunda temporada de "The Last Of Us". A atuação do ator, que terá curta participação na segunda temporada da série, foi especial e estimulante para a artista.

Pedro Pascal interpreta Joel em The Last Of Us 2 Imagem: Divulgação/Max

"Caramba, eu não posso falar sobre ou acho que não posso falar muito sobre ter trabalhado com o Pedro (Pascal). Das cenas que fizemos, só posso dizer que eu realmente admirei o tipo de ator e pessoa que ele é. Ele é tão brilhante. Eu realmente sou muito grata por ter trabalhado com ele. Agora posso dizer que o conheço, eu acho."

Ela afirmou que a sintonia e leveza nos bastidores das filmagens com o ator garantiram uma entrega de alto padrão. "Rir e brincar com ele fora das câmeras, provavelmente, foi um dos momentos mais inesquecíveis das filmagens de "The Last of Us".

É uma série tão intensa, o material é tão triste e sombrio e ele criou um ambiente muito leve e divertido quando não estávamos filmando, que foi como uma brisa refrescante.

"Temporada mais assustadora"

Conhecedora do sucesso de "The Last Of Us" no Brasil, Kaitlyn Dever garantiu que os sete novos episódios da série trarão fortes emoções. "Ah, Brasil, confira a segunda temporada de "The Last of Us com a gente. Vocês têm que conferir".

É maior do que a primeira temporada, é mais intensa e mais assustadora, eu diria. Definitivamente, assistam!

Como será a 2ª temporada de The Last Of Us?

Após cinco anos do massacre contra o grupo dos vagalumes, o passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um conflito na segunda temporada. Um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram começa a perseguir os protagonistas. Ao todo, serão sete novos episódios.

Se você conhece o jogo, obviamente, está chegando para a segunda temporada com certas expectativas, mas o interessante sobre o jogo é que você está de pé apenas com os personagens jogáveis, que são a Abby e a Ellie, e -- muito, muito brevemente -- com Joel, mas na série temos a oportunidade de expandir. Agora, você consegue passar algum tempo com o Isaac, você consegue passar algum tempo com o Eugene, há mais no mundo da série do que você viu originalmente.

Neil Druckmann, criador de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, continuam no elenco Gabriel Luna como Tommy, Jeffrey Wright como Isaac, Joe Pantoliano como Eugene e Rutina Wesley como Maria.

Quem são as caras novas na segunda temporada? A trama terá ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.

Você vai ver mais dos personagens que você ama em diferentes facetas e vamos ter novas perspectivas que você não conseguiu ver no jogo. Então, esperamos que você veja as coisas que gostou do jogo, se você jogou, e também curta mais desse mundo que você ama assistindo pela TV.

Halley Gross, coprodutora executiva de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Joel protege Ellie do ataque de infectados Imagem: HBO Max

"The Last Of Us" é escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também é produzida executivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Empresas produtoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.