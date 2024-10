Mário Gomes defende filho dirigindo carrão após despejo: 'Nunca foi pobre'

Mário Gomes usou as redes sociais para defender o filho João Palma, que apareceu em um vídeo dirigindo um Porsche, dias depois do pai ter sido despejado de uma mansão, no Rio.

O que aconteceu

Ator publicou um vídeo em que o filho João Palma, 18, aparece dirigindo um Porsche. O vídeo é o clipe da música Lado Selvagem, do próprio João, que é ator e está no começo da carreira musical.

Mário saiu em defesa do filho nas redes sociais. "Venho aqui, para falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso, bonito, meu filho. Sempre ganhou o dinheirinho dele. Aos quatro anos começou a tocar violão, aos cinco participou como protagonista de 'João e Maria', peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc", escreveu.

Ele ainda garantiu que o filho "nunca foi pobre". "Ele nunca foi pobre, deixamos de agir em muitas frentes, porém sempre nos preocupamos em nos alimentarmos bem e nos mexermos fisicamente, regularmente, skate, surf, bola, academia, sem luxo, direto ao ponto, hoje em volta dele, em função de todo movimento e das músicas que ele passou a cantar, produtoras grandes de outros países e do Brasil passaram a se interessar pelo trabalho dele e estão investindo".

Há poucas semanas, Mário Gomes foi despejado da mansão onde morava, em um condomínio de luxo na Joatinga, Zona Oeste do Rio. O vídeo de João trouxe críticas de seguidores. "O golpe tá ai, cai quem quer, chorou tanta miséria, pediu pix pra campanha, e o filho ostentando", comentou uma seguidor. "E o povo dando dinheiro! Agora vai a gente estar passando por necessidade, ninguém ajuda", escreveu outra seguidora.