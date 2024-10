Livros de Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel, estão vendendo como água na Coreia do Sul

Por Joyce Lee e Ju-min Park

SEUL (Reuters) - Os sul-coreanos foram às livrarias e invadiram sites nesta sexta-feira em um frenesi para adquirir exemplares da obra da romancista Han Kang em seu país natal, após sua inesperada vitória no Prêmio Nobel de Literatura de 2024.

A própria autora, no entanto, estava se mantendo fora dos holofotes.

A maior cadeia de livrarias do país, a Kyobo Book Centre, disse que as vendas de seus livros dispararam nesta sexta, com estoques quase imediatamente esgotados e previsão de escassez em um futuro próximo.

"É a primeira vez que um coreano recebe o Prêmio Nobel de Literatura, por isso fiquei surpreso", disse Yoon Ki-heon, 32 anos, visitando uma livraria no centro de Seul.

"A Coreia do Sul teve um desempenho fraco na conquista de prêmios Nobel, então fiquei surpreso com a notícia de que (uma escritora de) livros que não são em inglês, escritos em coreano, ganhou um prêmio tão grande."

Logo após o anúncio na última quinta-feira, alguns sites de livrarias não puderam ser acessados devido ao tráfego intenso. Dos atuais 10 livros mais vendidos na Kyobo, nove eram de Han na manhã de sexta-feira, de acordo com o site da livraria.

O pai de Han, o conceituado autor Han Seung-won, disse que a tradução de seu romance "A Vegetariana", seu grande lançamento internacional, levou-a a ganhar o Man Booker International Prize em 2016 e agora o prêmio Nobel.

"A escrita de minha filha é muito delicada, bonita e triste", disse Han Seung-won.

"Portanto, a maneira de traduzir essa frase triste para um idioma estrangeiro determinará se você ganhará... Parece que o tradutor era a pessoa certa para traduzir o sabor único do idioma coreano."

Os outros livros de Han abordam capítulos dolorosos da história sul-coreana, incluindo "Atos Humanos", que examina o massacre de centenas de civis em 1980 pelo exército sul-coreano na cidade de Gwangju.

Outro romance, "We Do Not Part", analisa as consequências do massacre de 1948-1954 na ilha de Jeju, quando cerca de um em cada dez habitantes da ilha foi morto em um expurgo anticomunista.

"Eu realmente espero que as almas das vítimas e sobreviventes possam ser curadas da dor e do trauma por meio de seu livro", disse Kim Chang-beom, chefe de uma associação para as famílias enlutadas do massacre de Jeju.

Park Gang-bae, diretor de uma fundação que homenageia as vítimas e apoia as famílias enlutadas e os sobreviventes do massacre de Gwangju, disse estar "jubiloso e emocionado" com a vitória da autora.

"Os protagonistas de seu livro ("Atos Humanos") são pessoas que encontramos e com as quais convivemos todos os dias, em cada esquina daqui, portanto, isso é profundamente comovente", disse Park.

O pai de Han disse a repórteres na sexta-feira que ela pode continuar a evitar os holofotes depois de não fazer comentários ou entrevistas separadas e evitar o escrutínio da mídia desde a vitória de quinta-feira.

"Ela disse que, devido às ferozes guerras Rússia-Ucrânia, Israel-Palestina e às pessoas que morrem todos os dias, como ela poderia comemorar e dar uma alegre coletiva de imprensa?", disse seu pai.

Han Kang recebeu a notícia de sua vitória cerca de 10 a 15 minutos antes do anúncio, disse seu pai, e ficou tão surpresa que, em certo momento, chegou a pensar que poderia ser um trote.

(Reportagem de Joyce Lee e Ju-min Park; Reportagem adicional de Jisoo Kim e Daewoung Kim)