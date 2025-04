'Volta por Cima': Pedro Caetano dá spoiler e cita final 'fofo' para casal

Pedro Caetano, 41, encerra hoje sua jornada em "Volta por Cima" (Globo). Mais uma trama em que o ator entrou com a história já em andamento, o que ele classifica como "um desafio interessante, gostoso de passar". Agora, ele promete um final "fofo" para seu personagem.

É um processo difícil [entrar com a novela já em andamento]. O elenco já se conhece, já criou intimidade e segurança pro jogo, pro improviso, para experimentação. A equipe já está mais afinada, a história já aceita e acolhida pelo publico. São muitos fatores que você precisa pegar e se adaptar.

Pedro Caetano, que já havia passado por essa experiência em "Elas por Elas" (Globo, 2023)

A alegria de viver uma novela no subúrbio

Na trama escrita por Claudia Souto, Pedro Caetano deu vida a Matias. O personagem chegou para viver um romance com Madá (Jéssica Ellen) no momento em que a protagonista havia terminado o namoro com Jão (Fabrício Boliveira). Mesmo após o romance com a mocinha naufragar, sua história continuou até o fim e tem tudo para ter final feliz.

Matias é um documentarista na trama, fazendo um filme sobre os bate-bolas, uma cultura também presente na vida do ator. "Cresci nas festas de rua do subúrbio. Assistia os bate bolas desfilando pelas ruas do Engenho de Dentro, onde morei até meus 9 anos. Eu era bem pequeno mas lembro de ficar admirado com a beleza das fantasias, com a riqueza de detalhes."

Criado nos bairros do Engenho de Dentro e Méier, no Rio de Janeiro, Pedro Caetano não poderia imaginar que suas raízes no subúrbio carioca se ligariam tanto com um trabalho. "Algo inimaginável, principalmente para quem é da minha geração. Ver uma novela inteira ambientada no subúrbio, mostrando uma cultura muitas vezes diminuída e marginalizada."

Ver famílias negras com sensibilidade, que se amam, se respeitam, homens e mulheres negras com pais e mães presentes. Uma nova realidade que precisa cada vez mais se consolidar. Me parece que a TV vem aprendendo a se comunicar com quem gosta dela.

Pedro Caetano

Matias (Pedro Caetano) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Um final feliz para Matias?

Após o rompimento com Madalena, que reatou com Jão, Matias logo encontrou um novo interesse amoro na trama. Nos capítulos recentes, acompanhamos ele se aproximando cada vez mais de Silvia (Lellê), ao frequentar a academia para iniciar as pesquisas para um novo documentário retratando o uso de anabolizantes.

Mathias classifica a troca com Jéssica [Ellen] e Lellê como maravilhosa. "Jéssica sempre me falava da vontade de construirmos uma relação leve entre os personagens, e sobre a importância de representar esse triângulo amoroso entre pessoas negras, pessoas que até hoje são convencidas pela sociedade de que o amor não é para elas."

Acabamos estendendo essa mesma relação para Silvia, uma relação que começou de forma inusitada e, como tínhamos pouco tempo, escolhemos o caminho da identificação e cumplicidade para chegar na mesma leveza.

Pedro Caetano

Sobre o último capítulo, que será exibido hoje, Pedro adianta que torce por um final fofo para o novo casal. "Gostaria de ver um casal fofo dele com a Silvia, e uma admiração dos dois por Jão e Madalena."