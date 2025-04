Vice-campeão saiu no prejuízo? Veja quem faturou mais do que ele no BBB 25

Enquanto Renata faturou R$ 2,7 milhões, Guilherme, o vice-campeão, levou para casa o prêmio de R$ 150 mil. No entanto, ao longo da temporada, alguns participantes faturaram um valor muito superior ao do segundo colocado. Confira!

Diogo Almeida

Eliminado no sexto Paredão da temporada, o ator foi um dos participantes que mais recebeu prêmios durante sua participação. Indicado em muitas votações, Diogo frequentemente vencia o Bate e Volta, se salvava da berlinda e ainda faturava algo.

Ao todo, o artista levou cerca de R$ 595 mil. Além de ganhar um apartamento avaliado em R$ 260 mil, ele também conquistou um carro de, aproximadamente, R$ 275 mil, R$ 50 mil em eletrodomésticos e mais R$ 10 mil em ações.

Maike

Maior vencedor de provas de todas as temporadas do programa, Maike também faturou alto e ultrapassou o prêmio do vice-campeão. O participante foi o 15º eliminado do reality show.

Ele levou para casa cerca de R$ 400 mil. Após vencer a liderança e conquistar o apartamento de R$ 260 mil, ele ainda ganhou cerca de R$ 70 mil em dinâmicas diversas e uma viagem para Europa com acompanhante no valor de R$ 70 mil.

João Gabriel

O goiano também foi um dos grandes destaques em provas! Mesmo eliminado antes da final, João Gabriel deixou o programa com um bom valor em mãos.

Ao todo, o ex-brother faturou perto de R$ 340 mil. Entre seus ganhos, estiveram o apartamento de R$ 260 mil, R$ 50 mil em eletrodomésticos e cerca de R$ 30 mil em prêmios diversos.

Vitória Strada

Representando o quarto Anos 50, Vitória Strada conquistou aproximadamente R$ 310 mil. Assim como seus colegas de confinamento, ela ganhou o apartamento de R$ 260 mil, levou R$ 50 mil no Pegar ou Guardar, além de outros prêmios menores em dinâmicas ao longo da temporada.

João Pedro

Mesmo sendo o terceiro colocado, até mesmo João Pedro faturou mais que o prêmio do vice-campeão. Por chegar em terceiro lugar na final, o goiano recebeu R$ 50 mil.

Porém, antes disso, ele já tinha somado cerca de R$ 590 mil. Por conquistar algumas lideranças, ele recebeu dois apartamentos avaliado em R$ 260 e mais R$ 70 mil em prêmios diversos.

Guilherme

A título de curiosidade, Guilherme também não ficou muito para trás. Ao longo de sua participação no reality, o vice-campeão também teve algumas conquistas que elevaram o valor de seu prêmio.

Além dos R$ 150 mil, ele faturou cerca de R$ 426 mil. Mais um dos proprietários do apartamento de R$ 260 mil, ele ainda ganhou um carro avaliado em R$ 128 mil e, aproximadamente, R$ 38 mil em prêmios nas dinâmicas.

