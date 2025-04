Vinícius sobre amizades pós-BBB 25: 'Tem gente que não quero nem cruzar'

Vinícius Nascimento esclareceu com quais participantes do BBB 25 ele pretende manter contato.

O que aconteceu

O baiano afirmou que pretende cultivar a amizade com todos os integrantes do Quarto Anos 50, que contava com Vitória Strada, Diego e Daniele Hypólito, Guilherme, Joselma e Aline. "A gente vai continuar amigo. Inclusive, já temos um grupo no WhatsApp. Mas quem eu não gosto, eu não quero por perto", declarou em entrevista à rádio Bahia FM.

Ao ser questionado sobre quem ele prefere distancia, Vinícius preferiu não citar nomes. "Mas é nítido que tem gente que eu não quero ver nunca mais na minha vida, que eu não quero nem cruzar na rua. Se eu puder, mudo de calçada dando até mortal", disparou o promotor de eventos, com bom humor.

A entrevistadora brincou: "Beijo, Maike". "Depende… O Maike é o mínimo dos meus problemas", respondeu Vinícius.

Nas redes sociais, o baiano não segue Maike, Gabriel, Edy, Diogo Almeida e Vilma. Os dois últimos, aliás, foram os principais rivais de Vinícius, com direito a alguns embates e acusações.