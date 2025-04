Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê

Maíra Cardi, 41, anunciou hoje que está grávida de Thiago Nigro, 34.

O que aconteceu

Influenciadora compartilhou novidade por meio de vídeo publicado no TikTok. As imagens foram gravadas nas Bahamas.

Estamos grávidos. Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas! Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei . Maíra Cardi

Na publicação, fãs da empresária comemoraram o anúncio. "O tanto que amo essa Maíra aqui do TikTok não é brincadeira... Deus abençoe sempre e que essa gestação seja regada de muitas vitórias", disse uma seguidora. Outra comentou: "Já sabíamos, estava com carinha de grávida, que benção". "Essa criança é uma promessa de Deus, Deus os abençoem. Ansiosa para ver ela gravando a obra do quarto do bebê também, porque eu acredito que ela já vai receber a mansão com o quarto pronto", respondeu outra fã.

Nova gravidez vem a público meses após a famosa perder o bebê que esperava com o marido. À época, ela compartilhou um vídeo do momento em que recebe a notícia.