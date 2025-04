Voto Único x Torcida: Disputas do BBB 25 apresentaram resultados diferentes

Instituído em 2024, o Voto Único teve um papel importante no BBB 25. Diferente da temporada anterior, na edição vencida por Renata o voto por CPF divergiu em resultado do tradicional voto da torcida e, mais de uma vez, decidiu quem seria o eliminado da noite.

4º Paredão

A primeira vez que as duas modalidades de voto divergiram foi no quarto Paredão, onde Gabriel foi eliminado. Nele, os votos por CPF decidiram a berlinda.

Gabriel - 48,81% (Eliminado)

Único: 52,38%

Torcida: 45,24%

Vitória Strada - 42,88%

Único: 35,76%

Torcida: 50%

10º Paredão

A diferença voltou a se repetir no décimo Paredão, onde Aline foi eliminada. Aqui, aconteceu o contrário do Paredão com Gabriel, e a grande diferença nos votos da torcida eliminou Aline.

Aline - 51,73% (Eliminada)

Único: 45,10%

Torcida: 58,36%

Maike - 47,34%

Único: 53,32%

Torcida: 41,36%

11º Paredão

No Paredão que eliminou Eva, os votos por CPF voltaram a decidir o eliminado. A bailarina deixou o jogo graças a uma diferença grande nessa modalidade.

Eva - 51,35% (Eliminada)

Único: 58,60%

Torcida: 44,10%

Vinícius - 44,52%

Único: 34,51%

Torcida: 54,54%

13º Paredão

Assim como Aline, Daniele Hypolito foi eliminada mesmo vencendo no Voto Único. O motivo: a diferença maior nos votos da torcida na disputa entre a sister e o finalista João Pedro.

Daniele Hypolito - 50,37% (Eliminada)

Único: 45,04%

Torcida: 55,70%

João Pedro - 45,38%

Único: 48,88%

Torcida: 41,87%

14º Paredão

João Gabriel deixou o programa na 14ª berlinda mesmo recebendo menos votos da torcida, graças a grande diferença nos votos único entre ele e Diego Hypolito.

João Gabriel - 51,95% (Eliminado)

Único: 57,82%

Torcida: 46,07%

Diego Hypolito - 45,76%

Único: 38,92%

Torcida: 52,60%

15º Paredão

Em um dos mais equilibrados Paredões da temporada, Maike deixou o programa por uma diferença de pouco mais de 1% dos votos. O nadador foi derrotado graças aos votos únicos.

Maike - 49,12% (Eliminado)

Único: 54,37%

Torcida: 43,87%

Vinícius - 48,02%

Único: 40,82%

Torcida: 55,21%

16º Paredão

Após ser salvo algumas vezes pelo voto único, Vinícius foi a vítima do 16º Paredão. A diferença do voto da torcida, dessa vez, foi suficiente para eliminar o baiano.

Vinícius - 52,69% (Eliminado)

Único: 45,55%

Torcida: 59,81%

Renata - 46,23%

Único: 52,64%

Torcida: 39,83%

Final

A grande final do programa também trouxe uma discrepância entre os dois votos. Guilherme venceu no Único e Renata na Torcida, mas a grande margem no voto livre no Gshow deu a vitória à bailarina.

Renata - 51,90% (Campeã)

Único: 42,38%

Torcida: 61,41%

Guilherme - 43,38%

Único: 51,40%

Torcida: 35,37%

