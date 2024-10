Ivete de 'Os Pássaros', Thaynara de Dona Flor: o baile da Sephora

O baile de Halloween da Sephora ganhou mais uma edição na noite desta sexta-feira (11). Com o tema "A Sétima Arte", o evento, que aconteceu no hotel Unique, em São Paulo, fez os famosos investirem em looks inspirados pelo universo do cinema.

Nomes como Ivete Sangalo, Liniker, Thaynara OG e Jão marcaram presença no baile. Saiba como foi:

Ivete Sangalo

Grande atração musical da noite, Ivete Sangalo usou um look preto, inspirado por "Os Pássaros", clássico de Alfred Hitchcock. "[O filme] é uma ideia genial, e a partir dele muita coisa foi construída", disse ela, explicando a escolha.

Thaynara OG

A influenciadora se inspirou em um clássico brasileiro, "Dona Flor e Seus Dois Maridos", e foi à festa acompanhada de dois "maridos". "O Halloween é uma festa muito americanizada, e já que ela está crescendo aqui no Brasil, a primeira ideia foi homenagear o cinema nacional. E eu sou apaixonada pelas obras de Jorge Amado, sempre quis homenageá-lo de alguma forma".

Thaynara OG homenageou 'Dona Flor e Seus Dois Maridos' no baile de Halloween da Sephora 2024 Imagem: Brazil News

Mas isso não quer dizer que Thaynara queira seguir os passos da personagem. "Eu acho que hoje está difícil até um, imagine dois ou três. Queria conversar com esse povo onde vocês arranjam duas pessoas que gostam de vocês ao mesmo tempo?", brincou ela, que está solteira.

Ela ainda comentou sobre o vindouro BBB 25, ao ser questionada por Splash, e disse que levaria Ludmilla para o reality — que em 2025 será disputado por duplas. "Ela me conhece bem, mas a gente briga bastante, então ia render entretenimento. Acho que a gente ia demorar pra sair no paredão".