Vale Tudo hoje (15): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Raquel discute com Ivan. Rubinho fica emocionado com a atitude de Renato. Tiago se oferece para ajudar na festa de aniversário de André. Otávio se interessa por Raquel. Maria de Fátima é dispensada pelo produtor depois de destratar a maquiadora. César se esconde de Maria de Fátima. César conta a Olavo que conseguiu um emprego como instrutor aquático em um hotel. Cecília diz a Marco Aurélio que precisa contratar um chef para o restaurante. Cecília dá uma carona para Tiago e acaba ficando na festa de André, se deliciando com os salgados de Raquel. Bartolomeu aconselha Ivan a pedir desculpas para Raquel. Ivan sente ciúmes de Raquel ao vê-la conversando com Otávio. Raquel vai atrás de Ivan.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.