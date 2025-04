Volta por Cima hoje (15): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (15) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Roxelle tenta ligar para Gigi pelo celular do capanga. Cacá pede a ajuda de Chico para encontrar seu filho. Gigi se reconcilia com Belisa. Roxelle é rendida por outro capanga e se desespera. Joyce dispensa Sebastian. Edson discute com Rosana por causa de Jão. Gerson manda seus capangas prenderem Roxelle. Doralice sente-se mal, e Madalena se preocupa. Rique repreende Rosana por destratar Jão sem motivos. Osmar convoca uma reunião com os membros da cúpula para falar sobre Marco. Roxelle agride Gerson. Cacá e Chico chegam à casa de Marco. Doralice discute com Tati.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.