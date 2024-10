Ciúme? Ivete Sangalo diz ser chamada de sogra por causa de filho de 15 anos

Ivete Sangalo, 52, admitiu que escuta gritos de "sogra" em relação ao filho, Marcelo, que recentemente completou 15 anos.

O que aconteceu

Sangalo marcou presença na noite desta sexta-feira (11) no baile de Halloween da Sephora. Na chegada, a artista falou com a imprensa e, ao ser questionada se já foi chamada de sogra, admitiu que sim. "Já ouvi vários gritos e eu tô aqui pra jogo, vou ser a melhor sogra", afirmou a cantora, que também negou ser ciumenta em relação ao filho. "Que ciúmes, nunca".

A cantora ainda rendeu elogios ao filho, que tem demonstrado talento para seguir na carreira musical. "Desde que Marcelo começou a tocar comigo as perguntas vieram sobre o talento dele que é inegável. Eu fico orgulhosíssima, torcendo para que ele cada vez mais produza, porque ele é muito sagaz produzindo, é compositor, é multi-instrumentista".

Ela afirmou que vai apoiar o primogênito na carreira que ele desejar seguir, seja na música ou outra área. "Eu digo a ele que o que ele fizer na vida dele, não importa se for música ou qualquer outra profissão que queira seguir, qualquer caminho, eu estarei ao lado dele aplaudindo".

Ivete Sangalo é mãe de Marcelo do casamento com Daniel Cady. Além do adolescente, ela e o nutricionista também são pais das gêmeas Marina e Helena, 6.

Baile da Sephora

Ivete Sangalo é uma das estrelas do baile de Halloween da marca de cosméticos. A cantora vai se apresentar para os convidados ao lado de Jão.

Sangalo escolheu um look inspirado no filme "Os Pássaros" (1963), clássico de Alfred Hitchcock. Ela escolheu ir com cabelo curtinho, vestido longo na coloração preta e uma meia máscara.