Mulú e Maria Maud fazem versão funk com hit de Lana del Rey

Após versão funk de Lana Del Rey, Mulú conversa com Maria Maud

Durante uma pausa nas gravações da versão funk de "Summertime Sadness", de Lana Del Rey, o produtor Mulú conversou com a cantora e atriz Maria Maud sobre a música. "Sempre quando eu tive o coração partido, sempre escutei muito. Sofrência, a diferença agora é a sofrência mais Brasil", diz no primeiro episódio do projeto MulúBeats Sessions.

A artista carioca se destacou com sua versão de "Dengo", ao lado de João Gomes, e por viver Marlene na série "Rensga Hits".

Sua primeira lembrança musical é de ouvir "She Loves You", dos Beatles, e como fã dos fab fours, ela destaca uma regravação que a surpreendeu, a releitura de "Blackbird", feita pela Beyoncé no novo álbum, "Cowboy Carter".

Ouça como ficou a versão funk de "Summertime Sadness".