Julia diz querer ser melhor fazendeira e reclama de peões: 'Só dormem'

Júlia reclamou na tarde desta quarta-feira (9) sobre os peões de A Fazenda 16 (Record) que não cumprem suas atividades acordadas.

O que aconteceu

Em conversa com Flora e Suelen, Julia diz que tem "agido mais" em seu segundo mandato como fazendeira. "Enfiaram uma tora deste tamanho no meu c*, me chamaram de pior fazendeira, preguiçosa, que não faz nada".

A peoa disse que, ao trabalhar mais, ganha "crédito" para cobrar outros participantes.

Flora e Júlia chegaram a alertar Yuri sobre o grupo deles não estar cumprindo o combinado acordado e disse que "só dormem". "O combinado não sai caro, mano. Tá todo mundo falando mal, não tem nem como defender. E eu concordo", disse Flora. "O pessoal nem acorda. Todos os dias."

Julia já havia conversado com Flora horas antes sobre alguns peões que não contribuem nas atividades. "Não vão fazer nada" afirmou.

Ela também disse que foi mais "presente" na última semana, porque sentiu que não fez o que deveria em seu primeiro mandato como Fazendeira.

