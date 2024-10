Gizelly reclama de Cauê querer sobrar no Resta Um: 'Público não deixa'

Cauê levou uma bronca de Gizelly e Camila ao sugerir ser deixado no Resta Um durante a formação da terceira roça de A Fazenda 16 (Record), que acontece no programa ao vivo de terça-feira (8).

O que aconteceu

O peão discutiu o assunto com os aliados, já que acreditam que o último do Resta Um será um deles. "Sobra eu. Vou fazer a prova e vai dar certo! Vou ser fazendeiro nessa p*rra e semana que vem a gente tá confortável."

Camila apontou que o peão poderia ser eliminado por isso, porque o público não aprova quem se coloca na roça.

Eu confio ir nessa semana. Eu acredito que essa roça é do Sacha, o que ele fez foi errado e essa roça é dele. Cauê

Gizelly repreendeu o aliado. "Ninguém que se coloca na roça o público deixa! Você não viu a Tati Zaqui não?"

Cauê disse não ter assistido a temporada da cantora (que se colocou na roça e foi eliminada) e Gizelly seguiu alertando. "Não faça isso, o público fica p*to com quem quer ir pra roça!"

