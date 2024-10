Como será o retorno de Timbó em 'No Rancho Fundo'?

Nos próximos capítulos de "No Rancho Fundo" (Globo), Timbó (Enrique Diaz), personagem da novela "Mar do Sertão", aparece na trama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

O Rancho Fundo dos Leonel vai receber uma visita especial na reta final da história. Timbó (Enrique Díaz) chega à casa dos seus compadres Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), em um momento decisivo na disputa pela Gruta Azul.

Timbó não está de volta sozinho, Xaviera (Giovana Cordeiro), outra personagem de "Mar do Sertão", também retorna com ele. A prefeita de Canta Pedra, com seu inabalável senso de justiça, chega a Lasca Fogo a convite do amigo.

Xaviera (Giovana Cordeiro) em 'Mar do Sertão' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Enrique Díaz e Giovana Cordeiro já iniciaram as gravações nos Estúdios Globo. "Tem sido um prazer muito grande encontrar tantas pessoas que fazem 'No Rancho Fundo' e não faziam 'Mar do Sertão' - a gente tem em comum uma espécie de "herança" de parceria entre as novelas -, como, especialmente, encontrar muita gente da equipe, a direção, alguns atores que faziam a novela. Isso tem sido muito amoroso, muita parceria, um encontro no qual a gente celebra tanto essa novela que está acontecendo, quanto o começo lá em 'Mar do Sertão'", declarou o ator.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.