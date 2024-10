Mulher de Rodrigo Faro passa por exame e agradece fãs após descobrir nódulo

Vera Viel, 48, publicou um vídeo para agradecer fãs pelas orações e informar que já está em casa. A mulher do apresentador Rodrigo Faro passou por um exame de biópsia e aguarda para saber se nódulo é maligno e benigno.

Gostaria de agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi. Já estou em casa e aguardando pelo resultado do exame para saber qual será o próximo passo! Seguimos orando e confiando em Deus

O que aconteceu

Vera foi internada em um hospital particular de São Paulo, após descobrir um nódulo na perna. Rodrigo Faro confirmou a informação e pediu orações aos fãs.

Apresentadora foi hospitalizada para fazer uma biópsia. "A gente já entregou nas mãos de Deus, estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno. Eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo", disse a famosa, em vídeo publicado no Instagram.

Faro compartilhou fotos em que Vera apareceu emocionada antes da realização do exame. "Foi difícil gravar o programa. A cabeça estava com a Vera no hospital."

Vera foi submetida a um PET scan. O exame, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, permite obter imagens detalhadas dos órgãos e tecidos do corpo. "A gente queria dividir isso com vocês, porque sempre acompanham a nossa família, torcem e oram pela gente", completou a ex-modelo.