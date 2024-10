Leão Lobo critica recentes demissões no SBT: 'Estão se perdendo'

Ariel Jacobowitz foi mais um nome que deixou o SBT após 20 anos de casa, em uma decisão de comum acordo.

A mudança foi anunciada um dia depois da saída de Murilo Fraga, ex-diretor de planejamento de programação da emissora. "Muita gente desconfiou que o SBT poderia ter baixas financeiras depois do falecimento de Silvio Santos, e grandes nomes realmente estão saindo", lembra Yas Fiorelo.

Leão Lobo afirma que a perda de Murilo Fraga no SBT é "um grande prejuízo".

Em relação a Jacobowitz, Leão afirma que ele é um grande diretor, muito responsável pelo sucesso do Programa da Eliana —e que sua saída é comparável à saída de Boninho da Globo.

Não sei o que está acontecendo, mas acho que estão se perdendo no SBT. Tenho a impressão de que a atual direção quer modificar, ter novidades, mas está trocando os pés pelas mãos. É a economia da porcaria, porque perder profissionais como esse é um desperdício Leão Lobo

Estreia de 'Volta por Cima' é mais do mesmo?

No Splash Show, Yas, Leão e Ricky Hiraoka também comentaram a estreia de "Volta por Cima" na Globo. A nova novela das 19h tem uma edição precisa e um elenco bem escalado, avalia Hiraoka.

Yas Fiorela elogia o folhetim, mas acredita que está na hora de a Globo dar novas perspectivas aos seus personagens pretos. "Tenho uma vontade de ver protagonistas pretos sem estar em uma situação de 'mulher trabalhadora que bate de porta em porta e pega ônibus'. Eu sei que essa é a realidade de muitos brasileiros, mas o que a gente vê fica na nossa cabeça. Existem pessoas pretas milionárias —são pouquíssimas, mas não temos essa estrutura dentro das novelas".

A dramaturgia também tem o dever de criar um mundo que gostaríamos que existisse, concorda Hiraoka. "Até para que as pessoas se sintam representadas e tenham referência", diz.

Assista à íntegra do Splash Show:

