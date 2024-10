Foquinha conta do começo da carreira: 'Tentava ser alguém que não era'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", a jornalista e apresentadora Fernanda Catania, a Foquinha, lembrou como foi o começo de sua carreira.

"Sou jornalista, me formei e no meio de tudo que eu fiz ali, fui pra Capricho. Entrei como estagiária, atuando como repórter, e lá me encontrei no entretenimento. O jeito de fazer entrevista, o vídeo.", disse.

A jornalista contou como se sentia à época. "Eu não gostava de me ver. Hoje entendo que eu tentava ser alguém que eu não era. Quem fazia os vídeos era esse perfil 'Capricho fofo' e eu nunca fui. Eu fiquei com vontade de ir pra TV e vi o YouTube como uma plataforma pra alguém na TV me ver, mas aí foi acontecendo."

Foquinha também contou o que acredita ser seu diferencial. "Minha responsabilidade é um dos principais fatores, onde eu me destaco. Nesse bando de produtores de conteúdo, acho que isso é muito importante. Eu não faço mais o numero de 'jobs' que eu fazia, a concorrência é gigante. Tem marcas que preferem a reponsabilidade e o conteúdo que os números, mas tem marcas que preferem os números."

