Nada de dor: com estes truques o sexo anal ficará mais prazeroso

Nem sempre sexo anal é sinônimo de prazer. Muitas vezes, a prática é relacionada à dor, o que deixa muita gente com medo de experimentar.

O desconforto, porém, pode estar vinculado ao medo, que se transforma em tensão durante a transa. Por isso, paciência, diálogo e autoconhecimento são essenciais para que o sexo anal seja prazeroso.

Use os dedos e acessórios

Para reduzir o nervosismo, o ideal é iniciar a estimulação aos poucos e avançar na medida em que haja prazer. Independentemente da posição escolhida, o corpo deve estar preparado para a penetração, ou seja, a pessoa deve estar confortável e relaxada.

As preliminares são fundamentais nesse momento. Estimule o ânus com os dedos e com acessórios, como plugues anais e óleos, o que vai relaxar o músculo e te dar mais segurança.

Mas atenção: se for usar itens para penetração anal, sempre tenha uma base de apoio. Isso porque o músculo anal tende a "sugar" os objetos. Melhor se precaver para não rolar nenhum acidente.

Faça testes durante a masturbação

Nunca experimentou sexo anal, mas morre de curiosidade? Se a vontade existe, está na hora de se preparar (com bastante calma) para entender seus desejos, sua mente e as reações do seu corpo.

Uma das sugestões é aproveitar o momento da masturbação para desbravar outros prazeres e sensações. Afinal, quando estamos sozinhos, ficamos mais à vontade e não há qualquer pressão.

Aposte no clássico papai e mamãe

A posição mais famosa do mundo é uma bela opção, pois permite um contato mais íntimo em que é possível observar a reação do parceiro e dialogar com ele.

No papai e mamãe também há mais relaxamento do corpo, já que braços e pernas ficam livres para outros tipos de estimulação.

Conchinha pode ajudar

A posição de conchinha também pode ser favorável, já que não envolve uma penetração tão profunda.

Vale lembrar que as melhores posições são aquelas em que ambos se sentem confortáveis e livres para curtir.

Posição de quatro traz penetração mais profunda

Quando há sexo anal nos filmes pornôs, é praxe fazer a posição de quatro. É importante lembrar, porém, que a penetração é mais profunda nesses casos.

Após o relaxamento do ânus, transar de quatro pode ser uma boa, desde que o parceiro respeite a intensidade e velocidade que a mulher deseja.

Um dos pontos positivos é que, nessa posição, as mulheres ficam livres para manipular o clitóris durante a penetração. Além disso, o homem que penetra pode fazer carinho, beijar as costas e manipular o sexo da parceira, fazendo-a chegar ao orgasmo.

Paciência e compreensão são essenciais

Prazer e dor podem estar intimamente ligados e são sensações que batem de forma diferente para cada um. Por isso é tão importante impor limites.

Combine sinais ou fale, mas jamais tope enfrentar uma transa só pelo prazer do outro. Paciência e compreensão do parceiro são fundamentais.

Fonte: Luísa Miranda, psicóloga e sexóloga

*Com matéria publicada em 30/06/2023