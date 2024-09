Praia ou outro planeta? Areia 'enferrujada' impressiona em Galápagos

Parece Marte, mas não é: a paisagem acima fica na Terra, mais especificamente nas Ilhas Galápagos, berço do conceito de seleção natural desenvolvido por Charles Darwin após uma visita de pouco mais de um mês a quatro ilhas do arquipélago equatoriano em 1835.

A partir das observações daquele que é hoje considerado o "principal laboratório vivo de biologia do mundo", o naturalista escreveu a obra "A Origem das Espécies".

Darwin, contudo, nunca pisou nesta praia. Deserta até hoje, a Playa Roja — Praia Vermelha, em tradução livre do espanhol — tem como habitantes apenas muitos leões marinhos e flamingos.

Playa Roja, Isla Rábida, em Galápagos Imagem: Don Mammoser/Getty Images/iStockphoto

Onde fica a Playa Roja?

Roja está localizada na porção norte da Ilha Rábida, pequena ilha de cerca de 5 km² (para se ter uma ideia, só o centro da cidade de São Paulo possui 27 km²) a 965 km da costa continental do Equador. Segundo as autoridades locais, seu nome é uma referência ao convento de Rábida, na região espanhola da Andaluzia, onde Cristóvão Colombo teria deixado seu filho antes de partir em expedição rumo às Américas.

Playa Roja, Isla Rábida, em Galápagos Imagem: Bkamprath/Getty Images/iStockphoto

No entanto, ela nem sempre teve este nome. De acordo com registros da Royal Geographical Society, em Londres, a ilha foi conhecida por anos como Jervis Island — uma homenagem feita em 1793 pelo capitão britânico James Colnett ao almirante John Jervis, que viria a derrotar em 1797 a Marinha Francesa na Batalha do Cabo de São Vicente, durante as Guerras Napoleônicas.

A praia que "enferrujou"

Assim como outras praias de colorações exóticas pelo globo, o litoral de Rábida ganhou sua "pintura" graças à atividade vulcânica em Galápagos. A lava, no caso desta ilha, tem uma alta concentração de ferro oxidado — daí a cor de ferrugem. No entanto, o que foi magma solidificado um dia compondo penhascos e rochas, com o passar dos anos e de muita erosão natural, se converteu em areia de aspecto "extraterrestre".

Playa Roja, Isla Rábida, em Galápagos Imagem: Joanne Wastchak/Getty Images/iStockphoto

O que ver na Ilha Rábida e em sua Playa Roja?

Como se não fosse exótica o suficiente, Roja é considerada pelas autoridades de turismo de Santa Cruz — que administram Rábida — a única praia da pequena ilha, devido à sua topografia. Ao chegar, é possível ver leões marinhos descansando nas areias ou admirar iguanas em suas cavernas.

Mergulhadores conseguem aproveitar bem as águas límpidas para conhecer peixes coloridos, tartarugas marinhas, arraias, tubarões e corais na porção leste da praia.

Entre os animais que recepcionam os visitantes estão também pelicanos à beira da lagoa próxima à praia, além de atobás-de-Nazca, pinguins de Galápagos, patolas-de-pés-azuis, mariquitas amarelas, marrecas-toicinho e tentilhões de Darwin. Na literatura antiga do arquipélago, há relatos de encontros com tartarugas gigantes de Galápagos, mas é mais fácil encontrá-las mesmo é na ilha Isabela.

Playa Roja, Isla Rábida, em Galápagos Imagem: Jami Tarris/Getty Images

Já os flamingos bebem e rodeiam a lagoa por cerca de sete hora spor dias, comendo larvas de camarões rosas e outros animais aquáticos. Não é garantido o encontro com eles: a presença dos flamingos depende de fatores climáticos e, em alguns anos, eles nem aparecem pela ilha.

Outra antiga "estrela" de Rábida que hoje está ausente é a cabra — as autoridades locais trabalharam para eliminar a população, já que elas estavam acabando com outras espécies de répteis e roedores nativos. Organizações de preservação animal como a Galápagos Conservancy trabalham atualmente para eliminar os ratos que foram introduzidos ao ambiente da ilha nos últimos 50 anos e também representam uma ameaça a outras espécies.

Playa Roja, Isla Rábida, em Galápagos Imagem: Robert Peternel/Getty Images

A vegetação local, porém, compensa o passeio, já que é possível ver árvores de Palo Santo e cactos pela costa. Os entornos da Playa Roja e de sua lagoa ainda oferecem a chance de realizar trilhas em um terreno não muito íngreme, que duram em média de 45 minutos a 1h30, segundo informações de agências de turismo locais.

Como chegar à ilha?

A maneira mais fácil de conhecer Rábida e sua Playa Roja é chegar pelos cruzeiros que passam pela região — as rotas mais comuns pelas Galápagos partem das ilhas de San Cristóbal e Santa Cruz. A influenciadora Kiki, do @theblondeabroad, embarcou em um destes cruzeiros e desceu em Rábida:

Há empresas locais que também realizam passeios guiados de barco levando turistas para os pontos de mergulho. Para mais informações, turistas podem escrever ao infoturismo@gadsantacruz.gob.ec.