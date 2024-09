Yas: Axila de Gkay chama a atenção ou fãs têm tempo livre demais?

Gkay compartilhou uma foto de biquíni nas redes sociais e acabou chamando a atenção por sua axila à mostra.

Com um "sovaco" depilado e feito a laser, Gkay recebeu uma série de elogios. "O povo tem muito tempo livre para olhar o sovaco dos outros e elogiar", avalia Yas Fiorelo no Splash Show.

Muitas pessoas também têm fetiche com a parte do corpo, lembra a comentarista.

Assustador, caso P.Diddy toma a internet

No Splash Show, Yas e Leão também comentaram o caso P.Diddy. O rapper é acusado por chantagem de menores, estupro, abuso e até tráfico humano.

Desde que o caso veio à tona, uma série de especulações tomaram a internet envolvendo celebridades do cenário artístico norte-americano, como Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopes e Justin Bieber, que eram próximos ao rapper.

Segundo Leão Lobo, a história é chocante e coloca em perspectiva até casos "pesados" brasileiros. "Quando vemos os nomes envolvidos, é assustador. Porque tem gente que só fez carreira por ter participado disso. É assustador o poder que algumas pessoas têm sobre as outras".

