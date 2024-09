Namorado de Anitta é cria do Flamengo e viralizou com 'pancada' em Neymar

Anitta assumiu namoro com o jogador de futebol Vinicius Souza, mais conhecido como Vinição, durante Semana de Moda em Paris.

Quem é Vinicius Souza

Vinicius Souza nasceu em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro, e iniciou a carreira no Flamengo, em 2014. Ele começou na equipe sub-15 do time carioca e estreou na equipe profissional quatro anos depois. Em 2019, participou da campanha da Libertadores.

Ele optou por sair do Flamengo em 2019. "Minha prioridade é jogar. Dei meus passinhos para trás. Poderia ter ficado no Flamengo... Na verdade, a saída do Flamengo foi uma escolha minha. Não me sentia mais feliz em relação a jogar. 'Pô, os caras me afastaram.' Nunca tinha vivenciado isso. Sair foi uma opção minha e da minha família. Vamos dar um passinho atrás", disse ao Charla Podcast, em 2023.

Rumo à Europa, jogou pelo Lommel, na segunda divisão da Bélgica, em 2020 — que pagou cerca de R$ 15 milhões por seu passe, segundo a imprensa esportiva. No ano seguinte, passou a defender o Mechelen. No entanto, apenas se destacou pelo clube Espanyol, em 2022. Desde 2023, Vinicius está com o time Sheffield United, em um contrato de quatro anos.

Ele é pai de duas crianças do relacionamento que teve com a modelo e influenciadora Giulia Dantas — os dois terminaram em 2021. Em publicação recente, posou ao lado dos pequenos em uma piscina e escreveu ser "abençoado". Até a publicação desta nota, é seguido por 318 mil pessoas,

Tesoura em Neymar

Em 2018, ele viralizou por dar uma "pancada" em Neymar durante um treino com a seleção brasileira. Ele era da base do Flamengo e foi escolhido, ao lado de jogadores do Fluminense e Botafogo, para treinar com os jogadores da seleção."Eu estava bem no treino. Me sentindo bem, porque tinha feito gol no Ederson. O Neymar estava acabando com o treino, né. Só que os caras estavam indo fortão, eu estava no time do Thiago Silva. Teve uma hora em que o Neymar deu um elástico invertido no Daniel Alves, e o Thiago Silva deu uma tesoura. Aí, o Thiago Silva falou para mim: 'Pega, pega', disse ele em entrevista ao Charla Podcast, em 2023.

Aí eu me empolguei. Neymar sambou para um lado, sambou para o outro, passou e eu 'vrau' por trás. Eu só olhei para ver se ele estava bem e já virei de costas. Sai andando e nem pedi desculpas. Aí no final ele ficou meio fechado comigo e eu falei: 'Como que eu vou pedir foto com o Neymar agora?'. Vou lá na Disney e não vou tirar foto com o Mickey? Aí eu pedi a foto e ele ficou de boa.

Vinicius Souza

O que ele não esperava é que, no dia seguinte, a situação viraria manchete em vários sites. "Não parava de chegar mensagem no meu telefone."