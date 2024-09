Talvez a polêmica seja outra: o sertanejo precisa do Rock in Rio?

O Rock in Rio precisa do sertanejo? Chitãozinho & Xororó tiveram resposta positiva na estreia do estilo no festival na noite deste sábado (20). No penúltimo show do palco Mundo, a plateia não estava lotada, tinha buracos, mas respondeu com coros gigantes a uma mistura de sucessos "raiz" da dupla com de Ana Castela e Simone Mendes. Os hits atuais foram até mais cantados do que os antigos. Junior, filho de Xororó, e o rapper Cabal tiveram presenças mais discretas. Luan Santana cancelou devido ao atraso de hoje no festival.

BOIADEIRINHAS

Como acontece em outros shows de Ana Castela, a plateia estava cheia de crianças de chapéu, loucas pela cantora. Aos 20 anos, ela também parecia uma menina empolgada no palco. "Foi aqui que a Katy Perry pisou?", perguntou. Mesmo com problemas no retorno, cantou bem "Sinônimos" com a dupla, depois fez sozinha "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e, a cappella, "Pipoco", ovacionada.

RAIZ RESPEITADA

Os irmãos de 66 e 69 anos ainda têm vozes poderosas. A banda é afiada, reforçada pela Orquestra de Heliópolis. Mas houve momentos de dispersão do público, como em "Vá pro Inferno" e na nova "A Gente Grita". Por outro lado, houve os coros gerais de "Brincar de Ser Feliz", "Galopeira" e o esperado êxtase final de "Evidências".

INDIRETA?

A dupla perguntou a Simone Mendes e a Ana Castela se elas tinham outros shows na noite. Em um diálogo que parecia ensaiado, ambas responderam que sim, a primeira em MG e a segunda em SP. Pareceu uma referência ao caso de Luan, já que as duas encararam a jornada dupla, mesmo atrasada, e ele cancelou para ir só a SC. Talvez uma indireta para Luan, ou ao menos uma maneira de mostrar ao público como o sertanejo é atarefado.

21.set.2024 - Ana Castela se apresenta no palco Sunset na sexta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

ESTREANTES EXPERIENTES

Após tanto drama sobre a entrada do gênero musical mais popular do Brasil no maior festival do país, os estreantes estavam seguros. Simone Mendes botou o povo no bolso com "Erro Gostoso". O fato é que todos já são craques com multidões desse tipo -- mais do que os outros artistas brasileiros, provavelmente tanto quanto os headliners gringos. Para eles, era só mais uma multidão de dezenas de milhares de pessoas de uma noite normal. Luan nem conseguiu esperar. Talvez a polêmica seja outra: o sertanejo precisa do Rock in Rio?