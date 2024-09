Sacha diz que peoa 'envenena' pessoas contra ele em A Fazenda

Em A Fazenda 2024 (RecordTV), Sacha Bali expôs seu pensamento sobre Fernanda Campos para Larissa Tomásia.

O que aconteceu

Sacha contou para Larissa que acha que Fernanda estaria o prejudicando. Ele afirmou que a influenciadora é sua segunda opção de voto.

Sacha: "Eu acho que a gente tem que sair tirando a galera que fica envenenando os outros contra a gente. Que nem a Fer[nanda] envenenou você contra mim".

Larissa: "Ela não envenenou. Ela jogou a 'pulguinha' da dúvida. Eu fiquei reclusa e fui conversar com você".

Sacha: "É. Só que ela fez a mesma coisa com o Sidney ontem. Entendeu? Eles estão botando na cabeça das pessoas que eu sou manipulador. Isso, pra mim, é envenenar os outros. As pessoas que eu gosto, que eu tenho uma relação maneira, ela está vindo plantar veneno na cabeça das pessoas. Então, pra mim, ela é foco máximo. Depois do Zé Love, é ela. Pra mim".