Que horas estreia A Fazenda 16 hoje?

A Fazenda 16 (Record) estreia na noite desta segunda-feira (16) com 20 participantes em sua sede. Outros 8 competidores disputam, em um anexo da casa, as 4 vagas remanescentes.

O reality está previsto para estrear às 22h30 na RecordTV, logo após a novela "Gênesis". O episódio de estreia deve seguir até 00h15.

Neste primeiro episódio, os peões da temporada serão apresentados aos espectadores. Até então, apenas seis nomes do elenco foram revelados ao público.

Na terça-feira (17), eles já disputarão uma prova seletiva para definir quem irá para a primeira Prova dos Fazendeiros, que acontece ao vivo na quarta (18). Já os quatro "paioleiros" escolhidos para subir à sede entrarão na casa na quinta-feira (19).

