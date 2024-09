'Isso me prejudicou': famosos revelam detalhes de luta contra vício em sexo

Leão Lobo, colunista de Splash, confidenciou já ter sido viciado em sexo na juventude. Sem medo de julgamentos, o jornalista explicou que costumava transar com oito pessoas diferentes por noite e, mesmo assim, não se sentia saciado.

Eu era viciado em sexo. Transava oito vezes por noite, com pessoas diferentes, e não ficava satisfeito. Ia dormir com o olho arregalado de insatisfação. Aquilo estava me consumindo. Foi bem na época em que começou aquela questão da Aids e tal.

Leão Lobo, no programa Splash Show.

Artista recorreu à terapia para vencer o vício e entendeu que a falta de afeto era a raiz do problema. "Fui fazer terapia. Queria entender por que aquilo não me preenchia. Lá, entendi que o que me faltava era afeto. Eu estava em busca de afeto e não conseguia. Tinha somente o sexo pelo sexo. Demorei para entender isso."

Esta não é a primeira vez que uma celebridade abre o coração para relatar como lidaram com o vício em sexo. Confira outros casos:

"Isso me prejudicou"

O ex-mister Universo Fialho, 39, revelou que decidiu buscar a internação para tratar o vício em sexo e pornografia. Ele explicou que foi viciado em sexo e em conteúdo adulto por cerca de 13 anos.

"Isso já me prejudicou muito em antigos relacionamentos. Na época, não falavam sobre isso, agora eu quero ser para os outros a pessoa que eu precisei na minha juventude", contou o modelo, em seu perfil no Instagram.

Fialho relatou que precisou buscar ajuda profissional e espiritual para se livrar do vício, além do foco em se tornar mister. "Foi isso o que me deu forças para vencer o meu primeiro concurso de Mister Universo".

Sérgio Fialho relatou vício em sexo Imagem: Reprodução

"Uma mulher a cada três horas"

Latino, 51, revelou que travou batalha com o vício em sexo e jogos. Em entrevista ao Fofocalizando (SBT), o cantor confessou ter transado com 15 mulheres em um dia.

Eu precisava ter uma mulher a cada 3 horas, cheguei a colocar um produtor só para arrumar mulher para mim.

Vício em sexo era tão grande que Latino precisou se internar para tratar a compulsão, o que o levou até a tomar injeção no pênis no tratamento. "A compulsão vai te dominando. Era um negócio doentio. [...] Tinha fila. Parecia que elas me viam como um pedaço de carne. E eu também via elas assim. É um estigma, parece que você está apto àquilo, a mente humana atrai isso."

Artista diz ter encontrado "o equilíbrio" após receber ajuda profissional. "Ser um ser humano melhor para mim e para quem está ao meu lado".

Latino fala que chegou a fazer sexo com 15 mulheres em um dia Imagem: Reprodução/SBT

"Tenho problema"

Eduardo Costa confidenciou que é viciado em sexo e recorreu a um tratamento para conter seus desejos sexuais. Ele detalhou que a dependência já lhe prejudicou quando estava casado.

"Eu gosto tanto de sexo quanto eu gosto de cantar. Eu gosto de mulher, eu gosto de transar, eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro fodend*", disse o famoso ao canal Conceito Sertanejo, em 2022, ressaltando que "passa a noite inteira trepando".

Tenho problema com isso [sexo], rapaz, eu faço umas 15 vezes por semana, eu estou falando sério. Ainda estou fazendo tratamento para dar uma segurada.

Eduardo Costa teve ajuda para superar vicio em sexo Imagem: Reprodução/Instagram

"Era uma loucura"

A modelo sergipana Natacha Momsen, que estampou a capa da revista Sexy de maio, sofreu com o vício em sexo. Ela recorreu à terapia para tratar sua obsessão.

Percebi que era um vício quando deixei de trabalhar e fazer coisas do dia a dia por sexo. Estou lidando com isso. Sempre achei que era normal ter essa vontade sempre, mas depois notei que estava me fazendo mal. Só pensava em sexo, em relacionamento. Era uma loucura.

Com a terapia, Natacha diz ter conseguido conter seus ímpetos. "Encontrei o controle dos meus próprios desejos."

Natacha Momsen Imagem: Divulgação

"Sentia que tudo podia ser consertado"

Jade Pinkett Smith falou sobre sua dependência sexual no programa Red Table Talk. Segundo relatou, a atriz era mais dominada pelos desejos sexuais na juventude e procurou ajuda terapêutica para dominar o comportamento sexual exacerbado.

Meus vícios mudam. Quando eu era mais jovem, acredito que tinha algum tipo de vício em sexo, sim. Sentia que tudo poderia ser consertado com sexo. Sabe o que estou dizendo?

Jada Pinkett Smith Imagem: Getty Images

Sexo tântrico

O ator Hugh Jackman, famoso por ter interpretado Wolverine nos cinemas, disse que ficou viciado em transar após experimentar a prática de sexo tântrico . Segundo confidenciou ao Daily Mal, ele buscou se livrar da dependência com a ajuda da esposa, Deborra-Lee Furness, ao realizar uma terapia caseira.

Hugh Jackman Imagem: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

"Me masturbava compulsivamente"

Outro astro queridinho dos fãs das HQs, Robert Downey Jr., que deu vida ao Homem de Ferro, manteve uma vida sexual bastante agitada nos anos 1990. Em entrevistas, o artista confessou que se considerava obcecado tanto por seu pênis quanto por transar.

"Eu me masturbava compulsivamente. Mas, era o melhor que podia fazer. Eu utilizava o órgão e aproveitava o máximo que podia", declarou o astro, em entrevista ao Sunday Times, em 2012.