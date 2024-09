Bárbara: 'Thália mostra personalidade no palco, diferente dos outros'

Bárbara Saryne, Chico Barney, Lucas Pasin e Márcio Guerra repercutiram o quarto Festival do Estrela da Casa (Globo), que aconteceu na segunda-feira (10). Thália, 21, apresentou a música 'Brigas demais', de Ludmilla com participação de Delacruz e Gaab.

O colunista Lucas Pasin teve a oportunidade de ir aos Estúdios Globo e assistir ao vivos o Festival. "Fiquei em negação com as críticas nas redes sociais, porque ela foi que mais me deixou boquiaberto pela apresentação. Ela entrega uma movimentação no palco que a plateia ficou encantada", reflete.

Acho que ela se preocupou bastante com a coreografia, com as caras e bocas e esqueceu de soltar voz para as pessoas ouvirem ela, atingir quem estava em casa. Para um show presencial, foi incrível.

O produtor musical Márcio Guerra, explica que a agente comunitária ainda não aprendeu a projetar a voz em suas apresentações e que precisa fazer aulas de canto e exercícios para os músculos vocais. "A voz tá fraca ainda, ela precisa treinar mais", explica

Para Bárbara, Thália mostra que ainda precisa evoluir bastante na questão vocal. "Mas algo que vejo de muito especial nas apresentações dela, que nem todos os outros participantes tem, é muita personalidade, ela sabe o que ela quer, sabe o que vai entregar. Essa personalidade acaba seduzindo."

Eu assistindo fiquei pensando que a forma como ela dança e canta, é um estilo muito único. É uma música que já ouvi da várias outras maneiras, mas nunca desse jeito. Então ela tem uma personalidade única, só que precisa ser mais trabalhado.

