Ex-BBB, mudança de visual: quem é Adélia Soares, advogada de Deolane

Adélia Soares, que ficou conhecida no BBB 16, é a responsável pela defesa de Deolane Bezerra. A influenciadora foi presa na quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco.

Quem é a advogada

Adélia atua na defesa de Deolane há algum tempo. Ela já defendeu outros famosos, a exemplo de MC Mirella, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa.

Advogada foi uma das participantes do BBB 16 (Globo), mesma edição de Ana Paula Renault, seu maior desafeto na casa. Ex-BBB foi a sexta eliminada em um paredão triplo, ao lado de Munik e Ronan.

Ela rendeu bons memes ao chorar por vontade de comer melancia. A ex-sister, que estava na xepa, não podia comer a fruta e acabou chorando e sendo consolada pelos outros participantes.

Eu sei o motivo que me fez sair. Fui para um Paredão muito difícil, de três torcidas. Tinha a torcida da Munik, do Ronan e da Ana Paula. Eu não queria falar que sabia que ia sair para não mostrar que estava entregando os pontos. Adélia, em entrevista a Ana Maria Braga

Ex-BBB Adélia Soares no camarote Brahma, no Anhembi, em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Advogada mudou completamente o visual após deixar o programa. Ela fez bichectomia, colocou lentes de contato e harmonização orofacial, além de trocar a prótese de silicone, perder 45kg e fazer abdominoplastia e lipoescultura.

Adélia foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu o número de votos necessários para exercer o cargo. Ela se filiou ao partido Patriota e teve apenas 718 votos em São Paulo. À época, a advogada estava grávida e afirmou que esperava o resultado.

Esse é um resultado que eu já esperava. Não fiz uma campanha, teve pessoas da minha família que nem ficaram sabendo que eu era candidata. Não houve um investimento nessa campanha. Até porque, estou grávida, na reta final da gestação, a minha gravidez é de risco e eu tive que priorizar a gravidez.

Ela foi uma das responsáveis por tirar Deolane e Pétala do elenco de A Fazenda 2022 (Record). A advogada entrou com uma liminar para retirar as ex-peoas da competição.