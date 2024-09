Recusado em Jurassic Park, Jackie Chan aceitou um dos seus piores papéis

Responsável por clássicos icônicos como "Tubarão", "E.T. - O Extraterrestre" e "Os Caçadores da Arca Perdida", Steven Spielberg é amplamente reconhecido como um dos diretores mais renomados da história do cinema. Por essa razão, muitas celebridades sempre aspiraram a colaborar com ele, incluindo Jackie Chan.

Quando cheguei a Hollywood, havia duas pessoas que eu sonhava em conhecer: Steven Spielberg e George Lucas. Sempre os considerei gênios. Quando finalmente encontrei Spielberg, fiquei eufórico, mas ele se mostrou uma pessoa comum. O que realmente me deixou radiante foi quando ele me viu pela primeira vez, estendeu a mão e disse: 'Jackie, oi, você pode me dar seu autógrafo? Meu filho simplesmente te ama' Jackie Chan, em entrevista à Tribute

Aceitou fracasso por ser fã

Jackie Chan tinha o desejo de participar de um dos maiores sucessos de Spielberg, Jurassic Park - Parque dos Dinossauros. "Eu também quero fazer algo como Jurassic Park. Quero andar com dinossauros", ele revelou ao Black Film. No entanto, Spielberg não considerou a ideia. "Ele respondeu 'não!' O que apreciamos em você é a ação de Jackie Chan. É isso que gostamos", explicou.

No entanto, o ator não desistiu. Seu desejo de trabalhar com Steven Spielberg era tão grande que ele aceitou participar de um filme em que o diretor atuava apenas como produtor executivo: "O Terno de 2 Bilhões de Dólares" (2002). Infelizmente, o filme acabou sendo um dos maiores fracassos da carreira de Jackie Chan.

Se não fosse pelo fato de que este filme foi produzido pela empresa de Steven Spielberg, a DreamWorks, eu não teria aceitado. Mas eu confio neles. Quis fazer este filme porque era diferente dos roteiros que normalmente recebo. Meu personagem não era um policial nem um especialista em artes marciais. Na Ásia, eu podia escolher qualquer filme que quisesse fazer. Mas na América, todos os roteiros que recebo são sobre policiais, policiais, policiais! Quando li este roteiro, pensei que seria divertido Jackie Chan, em entrevista ao jornalista Jae-Ha Kim

O Terno de 2 Bilhões de Dólares

O filme foi um fracasso de bilheteria, com arrecadação global de US$ 104,4 milhões, apesar de ter um orçamento de US$ 60 milhões. Além disso, foi duramente criticado, obtendo apenas 21% de aprovação no Rotten Tomatoes - site que agrega avaliações de críticos e do público para filmes e programas de TV.

No filme, Jackie Chan interpreta Jimmy Tong, um motorista de táxi que é contratado como chofer pessoal do milionário Clark Devlin. Quando Devlin sofre um acidente e entra em coma, Jimmy descobre que o terno especial de Devlin concede habilidades extraordinárias a quem o veste. Usando o terno, Jimmy se vê envolvido em um mundo de espionagem internacional e precisa enfrentar uma organização criminosa.

*Com informações de reportagem publicada em 07/04/2024