Sexo virtual também dá prazer! 6 posições para o sexting ficar mais gostoso

Fazer sexo pela internet, o "sexting", seja por mensagens de textos, áudios ou vídeos — é comum, natural e faz bem para o relacionamento. Seja para experimentar com o seu par, seja para apimentar a relação a distância: alguns truques podem tornar o sexo virtual ainda mais quente.

Veja abaixo sugestões de seis posições para você experimentar no próximo "sexting":

De bruços

Caso você seja uma pessoa mais tímida e sinta falta de contato corporal, estimular-se deitada de bruços enquanto fala com seu parceiro ou parceira pode ser uma boa forma para aplacar a "carência" e curtir o momento, mesmo a distância.

A ideia é, em vez de movimentar a mão, movimentar o quadril para que o clitóris seja estimulado por seus dedos.

A posição permite que você tenha prazer a partir da fricção das partes íntimas e tenha sensação de que tem uma pessoa ali.

Sentada

Pode ser na frente do computador ou da câmera do celular: a posição sentada permite que você brinque mais livremente com o dildo ou outro sex toy.

Caso não tenha um brinquedo, vale sentar em cima de seus dedos ou usar uma toalha ou bichinho de pelúcia para fazer fricção no clitóris.

A posição tem, ainda, um apelo visual forte para quem está assistindo.

De quatro

Ao deixar o bumbum, ânus e vulva mais em evidência, a posição de quatro traz uma carga a mais de excitação visual e facilita o acesso ao clitóris.

Além disso, essa é uma das formas mais presentes no imaginário sexual das pessoas, tornando-a mais erótica e sensual.

Muitas mulheres se sentem confortáveis em se exibir de quatro porque seria uma posição "democrática", que evidencia o bumbum e seios.

De cócoras

O banheiro pode ser um bom lugar para curtir o momento com o parceiro a distância se é preciso fazer o sexo virtual em um lugar mais escondido ou com pouco espaço.

Nesses casos, a posição de cócoras pode ser uma boa pedida.

Alternativa ao sexting "sentada", a pose deixa a vulva mais evidente, mas também é um pouco desconfortável para quem não está acostumado. Se feito de costas, o bumbum e o cabelo ficam em evidência.

Apenas a voz

Apesar da popularização dos nudes e das videochamadas, a voz ainda é uma das formas favoritas de fazer sexo virtual. A falta de estímulos visuais atiça a imaginação de ambos os parceiros.

Uma variação do sexo por voz é a videoconferência com as luzes apagadas.

Nessa situação, o erotismo fica por conta de saber que a pessoa está excitada e se estimulando do outro lado, mas não conseguir ter a visão completa do que está acontecendo.

Além do clitóris ou pênis

No sexo virtual, é comum que se esqueça de estimular outras partes do corpo que não sejam o clitóris ou o pênis.

Mamilos, seios, barriga, bumbum e locais mais inusitados, como a parte interna das coxas e as axilas.

Explorar sensorialmente o próprio corpo pode tornar o sexting ainda mais excitante e íntimo, o que só traz benefícios para o relacionamento romântico e sexual.

Um cuidado importante: tenha a certeza de que a pessoa com quem você resolveu trocar conteúdos picantes é de confiança e que não vai expor isso se a relação acabar. Só compartilhe se se sentir confortável.

Fontes: Amanda Gesselman, pesquisadora; Vanessa Inhesta, sexóloga; Desirée Cordeiro, psicóloga

*Com matéria publicada em 07/05/2023