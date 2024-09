Por que Deolane é acusada de ilegalidades e qual a ligação com bets?

Dieguinho Schueng repercutiu a prisão de Deolane Bezerra, 36, em meio à investigação de uma quadrilha envolvida em jogos ilegais. A influencer tem ligação, direta ou indireta, com algumas das bets que são alvo da operação policial.

Dieguinho explicou que, apesar de perfeitamente legais no Brasil, as bets investigadas estariam sendo usadas para lavar dinheiro de jogos não-autorizados. "A investigação tem como alvo a organização criminosa voltada para jogos ilegais. Segundo o delegado, as várias células dessa organização também operavam nas bets, que eram usadas na lavagem do dinheiro gerado por esse ramo ilegal de jogos."

Além de serem usadas com esse fim, as bets também incluiriam em suas próprias plataformas alguns dos jogos proibidos. "Estavam utilizando estas mesmas empresas para, dentro delas, colocar outros jogos que não são autorizados, por terem outras características [além das permitidas por lei] e poderem, inclusive, fazer com que as pessoas [que jogam] só percam e nunca ganhem nada. É por isso que a polícia começou a investigação."

Dieguinho entende que a própria lei brasileira dá margem para episódios assim, ao não ser clara sobre os jogos que podem ou não operar no país. "Não existe uma legislação nacional que dê um direcionamento [claro] do que é permitido e do que não é. Estamos vivendo um limbo jurídico no que tange ao funcionamento desse ramo de jogos no Brasil."

Qualquer julgamento sobre Deolane agora é precipitado

Leão Lobo comentou o desabafo de Kayky Bezerra, filho de Deolane, sobre a detenção da mãe. O rapaz falou sobre o assunto nas redes sociais e afirmou estar confiante de que a influencer seja inocentada das acusações.

Leão concorda que é preciso aguardar o parecer judicial completo antes de determinar ou não a culpa de Deolane. "O tempo é o senhor da razão, e é importante dar tempo ao tempo. As acusações precisam ser provadas. Não devemos julgar enquanto não houver provas."