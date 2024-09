Após ser acusado de assassinato, Ramón recebe ajuda inesperada

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Ramón (Jayme Periard) ganha a defesa de Tom (Renato Góes) após ser acusado do assassinato de Pedro (Paulo Tiefenthaler).

O que vai acontecer

O skatista contará para a mãe que já sabe sobre o seu caso do passado com o pai de Vênus (Nathalia Dill). "Mãe, eu sei do seu caso com o pai da Vênus. Que você pediu o divórcio pra ficar com ele", diz ele.

Brenda (Alexandra Richter) pede perdão ao filho. "Foi um erro, filho. Me perdoa. Não era pra você saber nunca", fala a vilã.

Ao ficar sabendo que sua ex-noiva acusou seu pai na polícia, Tom afirma que acredita na inocência de Ramón. "Fica calmo, pai, eu vou te livrar dessa. Eu acredito em você, sei que você é inocente", garante o ex-marido de Paulina (Lucy Ramos).

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.